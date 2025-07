Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Entendimiento, a la que llegan los que miran a lado y lado y por eso no se pierden en el camino, los que van despacio y analizan cada cosa que encuentran, los que solo siguen una línea y así no se enteran de lo que pasa en otras, los que cargan una sola verdad y no admiten ópticas distintas, los que señalan a todos los que se oponen a sus prejuicios, los que evitan lo otro y así se mantienen seguros (los paradigmáticos), los que fanáticos de la inteligencia artificial que evitan cuestionarla para que no se enoje, los que solo miran a un punto y se dejan hipnotizar por él, los que andan a la cacería de lo que se parezca a lo que piensan, los se aprenden el principio y el fin y el resto se lo saltan, los que creen que entre más complicadas las palabras más inteligencia, los que para responder sacan un papelito y repiten lo dicho por otros, los que interpretan según el estado de ánimo, etc. Y es que de interpretadores estamos llenos y más cuando el argumento ese de que todo es relativo aparece, así no sepan quién es Einstein y menos qué es la relatividad.

Hoy en día asistimos al mundo de las interpretaciones y son tantas y tan opuestas entre sí que la confusión crece y ya no se sabe hasta dónde hay una certeza o si todo es un barullo. Y si esto no se corrige, la infocalipsis (palabra creada por Neal Stephenson en su novela Snow Crash) se convertirá en realidad, pues lo que hemos construido hasta ahora se ha valido de conocimientos positivos (probados y aplicados) y no de meras especulaciones, esas que han recuperado el neosofismo, sistema que toma una verdad, le agrega una falsa y, sin calcular el daño, se la presenta como cierta.

Hans Georg Gadamer, en su libro Método y verdad, habla de los horizontes (la dirección de cada saber). Y estos permiten una lectura desde un tópico que no cubre a los demás, así los ronde. Horizontes son la ciencia, la política, la filosofía, la economía la sociología, etc., pero lo uno no contiene a lo otro pues cada horizonte tiene sus objetivos precisos, valores y principios para no equivocarse. Pero ahora esto no pasa y lo que se hace es una mezcla de saberes que deforman en lugar de aclarar, produciendo hechos como fulano lo dijo, yo no creo sino en esto, a mi me parece, se me ocurre pensar, el equivocado sos vos. Y bueno, la inteligencia se confunde y el pensar es delirar.

Acotación: El deseo es una idea falsa, decía Spinoza, y queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean y no como son, cometemos errores, todo se desconfigura y aparecen los inicios de la infocalipsis, ambiente peligroso porque allí todo es oscuro.