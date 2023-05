Por Rafael Pardo Rueda - redaccion@elcolombiano.com.co

Hablar de la posibilidad de un racionamiento por la inminencia del fenómeno del Niño es una obligación. No puede una situación como la que se anuncia coger al sistema energético sin preparación, y las informaciones objetivas plantean la necesidad de trabajar articulados todos los sectores involucrados.

La probabilidad de un fenómeno del Niño inclemente en los próximos meses y especialmente para el primer semestre de 2024 es del 90% hasta el invierno del Hemisferio Norte.

Los niveles de los 23 embalses del país alcanzan para 4 meses si no llueve. Si se prolonga el fenómeno del Niño más de cuatro meses estaríamos en problemas.

Sandra Fonseca, directora de Asoenergia, ha advertido que “Si uno mira la situación este año, ve que el sistema está en un balance muy inestable... en un día ordinario la demanda es de 225 kWh, realmente nosotros tenemos en energía firme alrededor de 227 kWh, es decir hay un margen muy pequeño”.

En palabras de Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, “tenemos aproximadamente tres mil megas de energía atrasadas que debieron haber entrado en los últimos tres años y no lo han hecho”.

Hidroitunago no ha logrado iniciar y las proyecciones para las turbinas 3 y 4 se demoran. Recientemente hubo unas declaraciones del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo en las que dijo que las turbinas debían estar listas y operativas en noviembre. Buena noticia. Pero la vulnerabilidad de Hidroituango ha sido alta, y es preferible no cantar victoria hasta que sea una realidad y no una expectativa.

Los proyectos de la Guajira están atrasados. Dentro de estos se eucuentra uno importante: Colectora. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá ha recordado que esta es una de las líneas más importantes que debió haber estado finalizada en el 2022, “no estuvo ni va a estar ni este ni el próximo año. Ahí hubo un manejo difícil con las comunidades”. Y además se dio un cambio en las reglas para tratar con la comunidad indígena.

La ministra Irene Vélez ha despejado las dudas que hay sobre el fenómeno del Niño. Advierte que se ha presentado mucha especulación y que a principios del mes de mayo estábamos en 436 KVH y ahora estamos por encima de 600. Esto tranquiliza.

Pero es un hecho que nuestra generación de energía es hidráulica y térmica, no hemos avanzado en eólica, y la solar es insuficiente. Dependemos del gas y el carbón, y del cargo de confiabilidad para que no aumenten las tarifas en momentos de grave inflación.

El tema merece la mayor atención y propongo desde ya mesas de conversación y revisión de los datos para crear un escenario de articulación ante cualquier complicación que se pueda presentar.