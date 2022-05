“Sería importante que Fico ganara”, me dice desde Italia el alcalde antimafia de Palermo Leoluca Orlando, quien siempre sigue con mucha atención lo que pasa en Colombia. Por su larga experiencia, Orlando sabe lo importante que es la promoción de la democracia y de las libertades en la lucha contra las mafias y la corrupción. Entonces, no escribo esta columna para quienes ya están convencidos de votar por Federico Gutiérrez el próximo 29 de mayo, sino para aquellos que tienen reservas a la hora de votar por el exalcalde de Medellín. Mi invitación es que voten por Gutiérrez desde la primera vuelta, porque es mucho lo que está en juego.

Conocí a Fico un año antes de que se lanzara a la alcaldía de Medellín. Desayunamos un sábado en la madrugada en el mall del Este. Muy pronto entendí que teníamos similitudes y también diferencias. Pero el pensar distinto nunca ha sido para él un obstáculo para un diálogo y una amistad sincera entre los dos. Esta es la primera característica que aprecio de Fico: la capacidad de respetar la diversidad y su disposición a escuchar. Los problemas que hoy enfrenta el país no se van a resolver con el resentimiento y el odio. La escucha y el respeto de la diversidad son rasgos fundamentales para liderar este país hoy.

Una segunda característica que quiero resaltar de Fico es que como líder da lo mejor de sí en los momentos de crisis. Lo vi con unas ojeras profundas, después de varias noches sin dormir, en las oficinas de EPM, durante la crisis de Hidroituango, acompañando a quienes estaban al frente de la crisis.

En otra ocasión, lo acompañé una noche a un barrio para estar con una comunidad que sufría el hostigamiento y las balaceras por la confrontación entre combos. Fico tiene la valentía de dar la cara y de acompañar a quienes sufren. Es un líder con capacidad de empatía, de entender los dolores de los demás. Hoy no podemos imaginar una política que no se construya desde la presencia, la cercanía y la empatía.

Finalmente, reconozco en Fico la habilidad de plantear visiones de largo plazo, de proteger los sueños y los proyectos de vida de individuos, emprendedores y organizaciones, especialmente de quienes han venido construyendo su patrimonio y vienen escalando socialmente por su mérito y esfuerzo. “Por eso me inspira confianza”, me dice John Jaime Sánchez, el director general de Son Batá.

No hay candidato perfecto y Fico tampoco lo es. En lo personal, por ejemplo, me gustaría que fuera más liberal en temas como la legalización de ciertas drogas y el derecho de las parejas homosexuales de adoptar. Me gustaría que sus intervenciones tuvieran más fondo. Pero hoy lo urgente es defender el futuro democrático de Colombia y por eso la opción viable es Federico Gutiérrez. Si quieres la democracia, pero no te gusta Fico, aprieta tu nariz y vota por él .