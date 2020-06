Esta semana pude observar una publicación que enunciaba “No hay maneras correctas de protestar cuando las justicias son enormes” y tenía una imagen de un edificio que se consumía en llamas. Esto me suscitó duda sobre qué se trataba y fue luego que pude ver que esta foto se había tomado en las manifestaciones realizadas luego de la muerte del afroamericano George Floyd arrestado en Minneapolis el 25 de mayo.

Suceso que ha generado una enorme cantidad de reacciones no solo a lo largo de Estados Unidos sino también otros lugares del mundo. El hecho es que es algo desconcertante, pues nos pone a pensar cosas como ¿por qué esto puede suceder en situaciones como la actual?, ¿presentaba alguna condición médica que influyera en su deceso? Floyd, quien trabajaba como guardia, ¿tenía el suficiente dinero para pagar los productos? y por ello tuvo que usar un billete falso, y finalmente si ameritaba que la vida de un hombre se apagara así.

Tal vez muchos nos conmocionamos con los oídos sordos ante el No puedo respirar. Y es por ello que creo que la frase No Puedo a veces no debe considerarse como una simple queja sino como un llamado que debe atenderse y escucharse, porque como debió importar el no puedo respirar de este hombre, importa el No puedo atender a todos los pacientes de los sistemas de salud, importa el No puedo darle alimento a mi familia de los trabajadores que no tienen suficientes ingresos e importa el No pude seguir luchando por los derechos de los indígenas, campesinos, afrodescendientes, y demás activistas a quienes se ha violentado no solo en nuestro país.

Está cantado el llamado a seguir uniéndonos, ser solidarios y no dejar pasar de página estos sucesos ya sea en nuestra ciudad, país o región. ¿Acaso no es esta una lección que nos ha dejado la situación de la covid-19?

Sobre si hay formas correctas de protestar desearía dejarlo para una reflexión personal, de lo que sí estoy seguro es que la vida se debe respetar y cuidar; como dijo Bob Dylan en Blowing in the wind, ¿cuántos oídos debe tener una persona antes de que pueda escuchar a la gente llorar? Tal vez, si ello no hubiera pasado, Floyd estaría pagando por una falta menor y no habría un montón de personas exponiéndose a contagiarse en las calles de EE.UU..

