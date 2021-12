No cacarea

El presidente Duque se pasa de modesto. No se mantiene contando lo que hace. Contrario a las gallinas, que no pierden oportunidad para llamar la atención cuando ponen un huevo: siempre lo cacarean.

En un encuentro el martes pasado, en la Cámara de Comercio, nos contó parte de lo que ha hecho en estos años de gobierno, cosas que no sabíamos o que conocíamos, pero no en la magnitud de lo real. Fue un encuentro con la clase empresarial de Antioquia, con representación de todos los gremios, con la presencia de las autoridades civiles departamentales y de policía; faltó

el alcalde Daniel Quintero. No sabemos si no fue invitado o

si no asistió para evitar encontrarse con la dirigencia tan

molesta para él.

Grandes y prolongados aplausos para el presidente por la solución al problema presentado en la construcción de Hidroituango. Algo que no le

debió agradar al alcalde, que se oponía al pago justo de las

aseguradoras. Él prefería cambiar de contratistas y ojalá fueran chinos, con quienes ya había hablado. Perdió lo que se había tratado.

Estuvo muy conmovedor el homenaje y los aplausos a la policía por los sacrificios que hacen por nosotros y a raíz del asesinato de los dos agentes en Cúcuta. Justo reconocimiento, por cierto, a quienes dan hasta su propia vida para defender la patria, sus instituciones y a los colombianos. Este bello homenaje fue extensivo a todas las fuerzas del orden: Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Aplausos para ellos.

El presidente nos contó lo que ha hecho en las obras públicas en Colombia y, con énfasis, en Antioquia. Inauguró Pacífico 2, ya terminada, y no como el puente de Chirajara, inaugurado por Santos pocos meses antes de terminar su gobierno y para mostrar algo monumental, como lo afirmó en el discurso: que después de Rojas Pinilla no se habían hecho obras tan grandes en Colombia. Con tan mala suerte que su obra se cayó a los pocos días. Nada le ha pasado por este hecho tan grave. En obras públicas en Antioquia, se adelantan Pacífico 1, Pacífico 3, Mar 1 y Mar 2, las vías hacia el oriente del departamento, la doble calzada a Bogotá —importantes vías para comunicar el país, pero olvidadas por los poderes centrales—.

El presidente Duque nos contó la magnitud del programa llevado a efecto para dar educación gratuita a los estratos más pobres del país. El programa de vivienda gratuita para quienes carecen de ella. Todos estos adelantos se han hecho sin cacarearlos, sin hacer alarde de ellos, pero son realidades palpables.

La economía colombiana, a pesar de la pandemia, ha sido ejemplo para el mundo, se ha recuperado y el futuro se presenta promisorio. El presidente Duque ha conseguido que se apruebe un salario mínimo que llega al millón de pesos, tan conveniente que empresarios y centrales obreras han aceptado y apoyado la propuesta.

El presidente ha conseguido mejorar las relaciones internacionales venidas a menos en el gobierno anterior. En definitiva, Colombia se ha convertido en un país ejemplo, a pesar de la pandemia. Gracias, señor presidente