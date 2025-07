Nuevo audio reveló el malestar del niño que murió junto con sus padres en hotel de San Andrés: “Está que vomita y vomita”

En otros audios anteriores, la mujer manifestaba su descontento por las condiciones del hotel a donde habían llegado el pasado 9 de julio en un viaje que la familia había organizado para celebrar el Día del Padre.

“Este hotel está re, re, re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás, con Nelson. No sé qué hacer”, dijo. También contó que había pedido un cambio de habitación por el mal estado del lugar, solicitud que no fue atendida.

“Sí, yo le dije a la muchacha: ‘¿Me puedes cambiar el cuarto?’ Pero entonces me contestó todo feo: ‘Pero hoy no, de pronto mañana’”, decía Viviana.

Según explicó el Hotel Portobelo Convention, el cual en un comunicado de este martes afirmaron que en la habitación donde murieron los tres integrantes de la familia había sido fumigada días antes, explicaron que: “Hicimos revisión del historial de solicitudes de la huésped, en donde consta que pidió el cambio de habitación por humedad, solicitud que no pudo ser atendida de inmediato por alta ocupación”.

La familia había viajado a San Andrés para disfrutar de unas vacaciones por cinco días y cuatro noches. Eran oriundos de Bogotá y habían llegado apenas un día antes de su fallecimiento.

De lo que se conoce hasta el momento, se sabe que a Orlando Canro, el padre de Viviana, le entregaron preliminarmente un informe en Medicina Legal en donde descartaron intoxicación por consumo de alimentos o envenenamiento en el niño. “No encontraron nada, que su estomaguito estaba vacío”, dijo el abuelo del menor.

De manera preliminar, según reveló el coronel a Blu Radio, Medicina Legal reportó que se trataría de una “intoxicación de forma genérica”, aunque los resultados finales aún dependen de exámenes más detallados.

Frente a esta hipótesis inicial, el coronel James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, añadió al medio citado que “no hay señales de violencia al interior de la habitación. Dentro de las indagaciones preliminares, las entrevistas que se le hicieron a los familiares, estuvieron departiendo todos en compañía, consumieron los mismos alimentos e ingirieron un poco de bebidas alcohólicas, pero la verdad nada fuera de lo normal. Fue un tema muy social”.

Por este caso, la investigación aún está abierta y se espera el resultado de los exámenes forenses de los dos adultos para determinar las causas exactas de la muerte.