Negacionismo

Es cosa de locos e irracionales negar el cambio climático. Las evidencias científicas lo confirman: hoy el planeta se ha calentado 1,1° C sobre la era preindustrial, la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera no se tenía en los últimos tres millones de años, emitido en su gran mayoría por los humanos.

Pero hay quienes lo niegan. Instituciones que reciben gruesas sumas de dinero de empresarios e industrias emisoras para que se desvirtúe la intervención humana en esta crisis. Correctiv, organización periodística sin ánimo de lucro en Alemania, que investiga “las injusticias y el abuso de poder”, logró infiltrarse en el corazón de uno de los poderosos grupos de negacionistas -climáticos escépticos o climáticos realistas se autodenominan-, el Heartland Institute (americano). Lo hizo durante una cita con el grupo alemán Eike, otro incrédulo.

Dos enviados se ganaron la confianza, afirmando que representaban a un millonario que quería entregar una suma alta para alentar campañas contra el cambio climático.

Una de las reuniones, a las que se invitan muy pocos participantes, transcurrió paralela a la cumbre del cambio climático de Naciones Unidas en Madrid en diciembre pasado.

El grupo Eike, con respaldo del partido derechista Alternativa para Alemania (AfD), busca impedir más normas climáticas y defiende el diésel en vez de autos eléctricos, la energía de carbón en vez de eólica, crecimiento industrial en vez de protección ambiental (qué similitud con ciertos dirigentes colombianos).

Tienen científicos que cobran por su trabajo para presentar artículos que refuten hallazgos del cambio climático; influenciadores de YouTube como una reconocida joven alemana de 19 años para conquistar ese sector de la población y contrarrestar a la adolescente sueca Greta Thunberg. También conferencistas profesionales.

No niegan el cambio climático, pero sostienen que no es obra humana y que no representa riesgos. Creen que no se deben restringir comodidades como el uso del auto, el consumo de carne o los viajes en avión.

Institutos que reciben donaciones de personas anónimas mediante fondos de inversión en operaciones legales.

Los alarmistas climáticos, dicen, son personas histéricas que ponen en peligro el crecimiento económico. En la reunión se discutió un plan para refutar que el diésel cause problemas a la salud.

Ejemplo que asusta, por objetivos y alcances, del mundo de la mentira, la trampa y la irracionalidad tan común hoy (como la defensa del azúcar o del tabaco, o las bodegas de las redes sociales), valiéndose de políticos corruptos o ignorantes.

