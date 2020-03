Miradas de mujer

¿Por qué los ensayos clínicos para enfermedades cardiovasculares se hacen casi en un 80 % en hombres, sabiendo que el 60 % de las mujeres las sufren? ¿Por qué los métodos anticonceptivos son en su mayoría para el cuerpo femenino?

¿Ustedes pueden creer que los medicamentos son generalmente probados en hombres y poco se sabe de sus efectos secundarios en los cuerpos femeninos?

¿Cómo cambiaría nuestra realidad y la forma de ver y entender la vida cotidiana, si hubiera más mujeres pensando la ciencia? Indudablemente las preguntas de las mujeres son distintas y su manera de problematizar la existencia es diferente a la mirada masculina. Un ejemplo: las mujeres dan a luz en una posición que no es natural para parir, pero es la más cómoda para el obstetra. ¿Quiénes han investigado los métodos de anticoncepción?: los hombres, para que las mujeres no conciban. Qué raro que no haya o no se difundan métodos para que los hombres no produzcan espermatozoides.

Muchas mujeres abandonan los posgrados porque definitivamente son ellas las que se encargan de la crianza de los hijos, y en las universidades o en los trabajos no hay lugares apropiados para que ellas tengan a sus bebés más cerca y puedan trabajar, estudiar y criarlos al mismo tiempo. Nunca he oído que un hombre aplace o abandone un posgrado porque tiene un bebé recién nacido. Pero es la historia de cientos de mujeres.

Los análisis son desalentadores: en algún país escandinavo donde decretaron por ley seis meses de licencia de maternidad para mamá y papá al mismo tiempo, los resultados arrojaron que durante ese tiempo las mamás efectivamente cuidaron al bebé, pero los papás aprovecharon para adelantar investigaciones, publicar libros, artículos, etc... y poco de cuidar a los bebés. Las mamás, que sí se dedicaron a los bebés, no publicaron, se descuadraron en sus trabajos, en sus investigaciones, etc.

No es capricho. La mirada femenina poco cuenta en este mundo. Es lo que concluyo después de la charla del pasado jueves en el Parque Explora, “Mujeres y Ciencia”, donde participaron Catalina López, doctora en Biología Molecular; Verónica Botero, con dos doctorados y actual decana de la famosa Facultad de Minas de la U. Nacional y Rosana Arizmendi, doctora en Ecología y hoy líder de Educación Terciaria en Comfama. Si quiere ver la charla completa, busque en YouTube: Mujeres y Ciencia Parque Explora.