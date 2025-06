Por Mercedes Bidart - opinion@elcolombiano.com.co

Hace cuatro años me mudé a Colombia para fundar una start up. Cuando llegué a Medellín lo primero que entendí es que a los Argentinos de Buenos Aires y a los antioqueños de Medellín, nos une algo más que Gardel. Somos emprendedores por naturaleza.

A pesar de que me advirtieron que entrar a la comunidad “paisa” no era fácil, me encontré con todo lo contrario. Medellín es una ciudad abierta al mundo y con el tamaño perfecto para crear start-ups.

Tres cosas que deben saber los extranjeros (y los locales), sobre Medellín como ciudad emprendedora:

Primero, hay instituciones públicas y privadas que le apuestan a las start-ups como motor de crecimiento. Ruta N, Pro Antioquia, Comfama, la Alcaldía, el CUEE, entre muchas más, me han recibido y han sido piezas claves en nuestro crecimiento. Antes de llegar a Medellín estuve en MIT, y realmente programas como Líderario no tienen nada que envidiar a los programas de liderazgo que cursé allá. Es un programa de talla mundial, que está creando la nueva generación de líderes de la región. Los antioqueños no le temen a impulsar su territorio.

Segundo, desde mi perspectiva, Medellín es la capital empresarial de Colombia. Aquí están los grandes corporativos —multilatinos— que ven en las start-ups aliadas clave para su innovación. Esta mentalidad de colaboración es una ventaja enorme para quienes estamos creando tecnología desde cero.

Tercero, el tamaño de la ciudad sí importa. Medellín, al ser una ciudad mediana, funciona como un verdadero laboratorio de experimentación. Su escala permite construir un ecosistema de emprendimiento denso, donde rara vez hay más de un grado de separación con la persona con la que querés conectarte. Y lo mejor: la gente es accesible.

Medellín me enseñó que emprender es más fácil cuando se construye en red, y que abrirse al otro —aunque venga de lejos— puede ser una ventaja, no una amenaza.

Reemplacé el mate por el tinto, pero nunca dejé de sentirme en casa.

*CEO y Co-fundadora Quipu.