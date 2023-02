Esta semana inició la discusión en el Congreso sobre un proyecto que busca regular el consumo de sustancias adictivas a través de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Desde mi rol puedo decir que no existe un proyecto más importante para la protección de la salud física de los niños y jóvenes de nuestro país, en el entendido de que, de no hacerlo, podríamos asistir muy pronto a la más honda crisis de salud pública que haya afectado a esa población.

Los vapeadores, específicamente, son dispositivos de bajo costo, finamente diseñados y muy atractivos, que se empezaron a vender bajo el argumento de ser muy efectivos para combatir la adicción al cigarrillo convencional. Así han sido promovidos: como un escalón intermedio entre ser fumador y no fumador. La estrategia ha sido el equivalente a decirle a una persona adicta al alcohol que, como dejar de beber tragos con alto contenido de alcohol es tan difícil, puede beber sólo cerveza para no “dejar” sino “ir dejando” el vicio.

Como efecto colateral de esa estrategia “noble”, se ha producido en los jóvenes un fenómeno de adicción a la nicotina, y a otras sustancias más riesgosas, consumibles también en vapeadores. Es decir: mientras distrajeron a los mayores vendiéndoles la puerta de salida a un vicio viejo, le regalaron a los jóvenes una puerta de entrada a muchos vicios nuevos.

Lo que se vive con los vapeadores hoy ya lo vivió la sociedad hace décadas con el tabaco. Nos costó casi medio siglo, y demasiadas vidas, darnos cuenta de la necesidad de regular su promoción, venta y consumo. Lo impresionante es que después de esa lección, estemos reproduciendo el mismo fenómeno en una escala mayor, y en frente de nuestros ojos.

No soy experto en temas de salud pública. Tampoco soy abstemio, ni purista. Y no creo que necesite serlo para afirmar que debemos hacer todos los esfuerzos posibles por evitar la exposición de niños y jóvenes al consumo de sustancias adictivas. No podemos permitir que crezcan en una sociedad en la que ven paquetes de papas con etiquetados que alertan sobre los riesgos asociados a su consumo, y dos pasos más adelante comercializadores de productos altamente adictivos vendiéndolos libremente, sin ninguna clase de referencia explícita a sus riesgos, y sin ningún mecanismo efectivo de restricción.

El marco regulatorio actual de prevención de consumo de sustancias adictivas a través de vapeadores solo consta de una circular del MinSalud y del proyecto de ley mencionado, que inició su trámite en diciembre. Considero una tarea indispensable de todas las instituciones educativas, padres de familia y expertos en la materia sumarse activamente al debate para lograr una regulación estricta en esta materia. Estamos a tiempo de evitar que, a los efectos que tendrá que asumir esta generación de jóvenes por cuenta de haber vivido una emergencia sanitaria como la del covid, tengan que sumarles los de una nueva por cuenta de las drogas y los vapeadores. La protección de la salud no tolera una estrategia enfocada en producir “el menor daño”. Solo admite políticas y acciones contundentes enfocadas en producir “cero daño”. .