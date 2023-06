Por Sofía Gil Sánchez - @sofiagilsanchez

Sin importar sus habilidades, no hubiera sido posible para Daniel Quintero desangrar el presupuesto de la ciudad y consolidar su propuesta de Medellín Futuro, que luce como la más oscura pesadilla para los ciudadanos, sin el apoyo, no solo de sus fieles miembros de gabinete, que padecen de amnesia colectiva frente a sus escándalos de corrupción, sino de la mayoría del Concejo, que espera el llamado de su líder para dejar atrás su misión de control político, guardando silencio y votando positivo sus proyectos – que parecen planes para inflar la cuenta bancaria del alcalde y no el cumplimiento de indicadores–

Desde el año 2020, el Concejo le ha aprobado al alcalde vigencias futuras por $3,1 billones –$1,8 billones comprometidas entre 2024 y 2037–. No alzaron su voz cuando se aprobó de manera irregular el presupuesto del año 2023 por $7,3 billones, no se sorprendieron cuando el alcalde pidió $330.000 millones adicionales para cumplir su Plan de Desarrollo y no les ha resultado sospechoso que la suma entre el presupuesto y las vigencias futuras sea insuficiente para cumplir su Plan de Gobierno.

Aceptaron – y dejaron la sesión plenaria sin finalizar por falta de quórum – un informe de rendición de cuentas de la Alcaldía Distrital con cifras maquilladas que mostraba: una cobertura de 57.865 niños en Buen Comienzo cuando la meta del Plan de Desarrollo para 2023 es de 95.000 niños; un cumplimiento anual del indicador “tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años de Buen Comienzo” de cuatrienio de 100%, ¿cómo cumplieron la meta si a 6 meses de finalizar aún restan 37.135 niños por alcanzar la cobertura?; un avance del cuatrienio de 94,7% en “madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con Buen Comienzo”, ¿cómo está tan cerca del cumplimiento si en 2019 atendieron 12.954 madres gestantes y lactantes y en el 2021, con más presupuesto, atendieron 9.431?; un logro acumulado de 0% en el indicador “puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial”, ¿de qué sirve entregar computadores a los estudiantes si no tienen conexión a internet?; un indicador “instituciones oficiales con mantenimiento de obras físicas” con un cumplimiento anual de 83,4%, ¿un avance alto cuando los niños de la Comuna 13 vieron clases en la iglesia debido a un derrumbe o un techo cayó encima de los estudiantes en Doce de Octubre?; un porcentaje de 138,6% “familias atendidas en programa de complementación o asistencia alimentaria” el año que, según Medellín Cómo Vamos, se presentó la cifra de hambre más alta en 17 años. Aparentemente, estas cifras no despertaron alerta y decidieron levantarse de sus curules.

Se vale recordarle al Concejo de Medellín que no cuenta con representatividad ciudadana que los respalde – de 21 Concejales electos en el año 2019, solo quedan 13 – y, según cifras de Medellín Cómo Vamos, la ciudadanía les está cobrando que le aprueben todo a un alcalde que desaprueban, con la peor percepción de buena gestión y la imagen favorable más baja de su historia. La realidad es que los ciudadanos están condenados a una corporación que no eligieron y que dejó de lado sus funciones para firmarle los cheques en blanco a Daniel Quintero.