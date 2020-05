Entiendo que la Historia es la rama del conocimiento que registra eventos, actos e ideas pasados que bien puedan modificar el futuro para bien o para mal.

En un artículo que se puede consultar por Google digitando: How to Write and Understand History, se adaptó el Capítulo 2 del libro Human Action, escrito por el gran economista austríaco Ludwing von Mises. A continuación, algunos de sus extraordinarios párrafos que nos permiten dudar de los grandes beneficios de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV- para nuestro futuro.

Porque ojalá no termine la CEV presentando nuestra Historia con sus ocultas ideas socialistas. Por ejemplo, que cuando el presidente Uribe recuperó los territorios de 225 alcaldías para los alcaldes que ejercían desde las capitales, desplazados por las Farc, nos acentuó el conflicto interno. Que era un paramilitar, aunque desmovilizó paramilitares. Que incrementó la desigualdad y la pobreza, a pesar de que las redujo. Que no se puede bombardear a los guerrilleros, porque mueren niños. Que la JEP no la crearon unos comunistas tan solo para indultar a las Farc. Que a los “supuestos líderes sociales” los asesina el Ejército, cuando es sabido que los matan los mismos narcotraficantes, cuando se disponen a sustituir los cultivos de coca en sus predios. Porque asesinando a los “supuestos líderes sociales” amedrentan a todos los vecinos que piensen o que ya aceptan sustituir los cultivos suyos.

Dudo que la CEV le presenten al país un documento claro sobre el pasado y útil para el futuro, en temas como: 1. Las causas del conflicto armado, explicando las condiciones para que se prologara durante cinco décadas. 2. La culpabilidad o el patriotismo de los actores armados y no armados que participaron en el conflicto: Farc, Fuerzas Armadas, narcotraficantes, empresarios...3. La justificación o el rechazo de las violaciones masivas de los derechos humanos de: los niños, los campesinos, los empresarios, los comerciantes, los periodistas, los partidos políticos...

Von Mises sostiene que: “Suele afirmarse que la tarea de la Historia radica en presentar los eventos como realmente sucedieron, esto es, sin supuestos ni neutros en relación con los juicios de valor. Los escritos de los historiadores deberían ser una imagen fiel del pasado, como una fotografía que presente una descripción completa, sin sesgos de los hechos. Deberían reproducir el pasado ante nuestros ojos mentales con todas sus características”.

“Ahora bien, exige tal reproducción real del pasado un duplicado humanamente imposible. Por tal motivo, la Historia no es una fotografía, sino una representación del pasado en concepto del historiador, quien ni permite, ni puede dejar hablar los hechos por sí mismos. Entonces, los arregla desde el punto de vista de las ideas recónditas que usa para su presentación. No los reporta tal como sucedieron y se limita solamente a los hechos más relevantes. No los aproxima sin supuestos, sino equipado con el aparato de sus conocimientos científicos e ideológicos vigentes en su tiempo”.

“Aseguran algunos comentaristas que el historiador no puede evitar los juicios de valor. Ningún historiador, ni siquiera el más avezado reportero logra registrar todos los hechos tal como sucedieron, puesto que debe discriminar y elegir algunos de los eventos que considera dignos de ser registrados y pasar en silencio sobre otros sucesos...La Historia nunca podrá ser nada distinto de una distorsión de los hechos; nunca será verdaderamente científica, esto es, neutral en relación con los juicios de valor y con su propósito de descubrir la verdad”.