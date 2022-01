La tecnología que invadirá nuestras vidas en 2022

Cada año, me adelanto a ver las novedades en la tecnología de consumo para guiarte en cuanto a lo que quizá comprarás y advertirte sobre lo que seguramente será una moda pasajera.

Muchas de las mismas “tendencias” aparecen una y otra vez porque, dicho de manera sencilla, a la tecnología le toma mucho tiempo madurar antes de que la mayoría de nosotros quiera comprarla. Eso es cierto también este año. Algunas tendencias de 2022 que las compañías tecnológicas están impulsando son cosas de las que ya habrás escuchado. A continuación, cuatro tendencias tecnológicas que invadirán nuestras vidas este año.

1. Bienvenidos al metaverso: A lo largo del segundo año de la pandemia, una masa crítica de factores se unió para hacer el metaverso más realista. Por un lado, la tecnología mejoró. El año pasado, Facebook anunció que se había rebautizado con el nombre de Meta tras haber vendido diez millones de unidades de su casco de realidad virtual, el Quest 2, lo que supuso un hito.

Por otra parte, muchos de nosotros estábamos dispuestos a derrochar en nuestro yo digital. Hordas de inversores compraron NFT, o tokens no fungibles, que son objetos digitales únicos comprados con criptodivisas. Eminem y otros inversores invirtieron cientos de miles de dólares para unirse a un club náutico virtual.

Este año habrá aún más. Apple tiene previsto presentar su versión de dispositivo de realidad virtual, que se parecerá a unas gafas para esquiar y, para el poder computacional, se valdrá de un dispositivo informático independiente que se llevará en otra parte del cuerpo.

Google también ha desarrollado productos de realidad virtual durante años y Microsoft ha ofrecido un casco de realidad virtual para empresas y organismos gubernamentales.

El metaverso aún podría resultar ser una moda, dependiendo de los productos que surjan y de quién los compre.

2. El hogar inteligente: A lo largo de los últimos años, los productos inteligentes para el hogar, como los termostatos conectados a internet, los cerrojos y las aspiradoras robóticas tuvieron un gran progreso. Los dispositivos se volvieron económicos y funcionaban de manera confiable con asistentes digitales como Alexa de Amazon, el Asistente de Google y Siri de Apple.

Sin embargo, el hogar inteligente, en su mayor parte, ha seguido siendo caótico. Muchos productos inteligentes para el hogar no funcionaban bien con otras tecnologías. Por ejemplo, algunos cerrojos solo funcionaban con celulares Apple y no con Android; algunos termostatos eran controlados hablándole al Asistente de Google y no a Siri.

También sería más conveniente un día si nuestros dispositivos del hogar pudieran comunicarse, como para que una lavadora le diga a la secadora que aquella carga pesada de ropa ya está lista para secarse.

Este año, los rivales más grandes de la industria tecnológica —Apple, Samsung, Google y Amazon— se están portando bien para lograr que el hogar inteligente sea más práctico. Planean lanzar y actualizar su tecnología para el hogar con el fin de que funcione con Matter, un nuevo estándar que permite que los dispositivos inteligentes para el hogar se comuniquen, sin importar con qué asistente virtual cuentan ni la marca de celular. Se espera que más de cien productos inteligentes para el hogar se adhieran a ese estándar.

3. Salud conectada: Los dispositivos de aptitud física como Apple Watch y Fitbit, que nos ayudan a dar seguimientro a nuestros movimientos y a nuestro ritmo cardiaco, siguen volviéndose más populares. Por eso, las compañías tecnológicas están experimentando este año con dispositivos ponibles más pequeños que reúnen más datos íntimos sobre nuestra salud. Por ejemplo anillos que miden la temperatura del cuerpo o el ritmo cardiaco para informar sobre posibles enfermedades crónicas.

Si los kits de pruebas rápidas de covid, tan vendidos, nos dicen algo, es que más de nosotros parecemos estar listos para actuar de manera proactiva en el monitoreo de nuestra salud.

4. Autos eléctricos: El año pasado, el presidente Joe Biden anunció un objetivo ambicioso: la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos serían eléctricos en vez de a gasolina para 2030.

En respuesta, las grandes compañías automotrices están anunciando con bombo y platillo sus autos eléctricos. Ford anunció planes para aumentar la producción de su camioneta eléctrica F-150 Lightning. General Motors planea develar una versión de batería de su camioneta Chevrolet Silverado. Otros fabricantes, como Mercedes-Benz, han expuesto sus planes de vehículos eléctricos que se lanzarán en los próximos años.

“En cuanto a la infraestructura, aún deben lograrse muchas cosas”, aseguró Carolina Milanesi, analista de tecnología de consumo de la consultora Creative Strategies. “Por ahora se dice mucho, pero no sé cuánta realidad hay en esas palabras”