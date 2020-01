Julián Castro vale más por fuera de la carrera presidencial que dentro

Julián Castro es el más reciente demócrata en abandonar la carrera presidencial de 2020. Probablemente recibirá más cobertura de prensa estos días que cualquier otro desde que anunció su candidatura. Pero a diferencia de otros demócratas que han tirado la toalla, Castro debería seguir teniendo un impacto significativo en la campaña presidencial.

Como el único latino de la carrera, extremadamente versado en política y cómodo en la etapa de debate, el Sr. Castro está en una posición única:

Si respalda a uno de sus antiguos rivales, será un gran activo para el afortunado candidato.

Esto no se debe a que Castro, un exalcalde de San Antonio (Texas) mejor conocido a nivel nacional por ser secretario de Vivienda en la administración de Obama, tenga una gran base de votantes para arrojar a cualquiera: si lo hiciera, no lo habrían sacado de los últimos dos debates demócratas. Tampoco es porque tenga una gran lista de donantes para transmitir al candidato que gane su respaldo.

Es porque el Sr. Castro fue el comunicador más claro entre todos los contendientes de 2020 y probablemente uno de los comunicadores más críticos en la política presidencial en las últimas décadas.

¿Recuerdan cómo Beto O’Rourke entró en el primer debate demócrata con altas expectativas? ¿Recuerda cómo el Sr. Castro lo destripó a fondo en su intercambio durante ese debate sobre la inmigración ilegal y lo dejó básicamente acabado? Incluso si no era fanático del Sr. O’Rourke, era difícil de observar.

Castro también persiguió efectivamente a Joe Biden en el tercer debate demócrata en Houston. Muchos espectadores lo consideraron imprudente o poco entusiasta por preguntarle al Sr. Biden: “¿Se le está olvidando lo que dijo hace solo dos minutos?” Aunque fuera mezquino, hizo luz de las habilidades del Sr. Castro como perro de ataque y le hizo daño a Biden.

Esta arma política es una habilidad que los otros candidatos demócratas no han dominado, o incluso no han intentado desarrollar. Mientras que estos candidatos aún no están allí, Castro demostró ser un “asesino retórico” desde el principio. Ahora puede usar esas habilidades en gran medida en nombre de quien elija respaldar.

Por lo general, no funciona así. Un candidato que también tuvo resultados de un dígito en las encuestas ni atrajo una tonelada de dinero en efectivo generalmente respalda a un rival para señalar la unidad del partido, y luego desaparece, haciendo solo la escasa aparición en canal de noticias por cable y tal vez obteniendo un espacio para hablar en la convención.

El Sr. Castro podría, por ejemplo, agregar fuego al equipo del Sr. Biden y reforzar su fuerza con los votantes no blancos. Biden a menudo se presenta como un tipo más divertido con quien tomar una cerveza (sin alcohol) que como un luchador político. Para ganar este concurso, es posible que deba hacerle knockout a un compañero demócrata, o un republicano titular. El Sr. Castro puede ayudar con eso, especialmente si se convierte en el candidato a la vicepresidencia.

Ya sea el Sr. Biden u otra persona, los demócratas necesitarán un candidato a la vicepresidencia al que le guste rebanar, cortar en cubitos, golpear, patear y, en general, ensangrentar al otro lado. El presidente Trump será difícil de vencer, en parte porque no es cualquier político común. Él es deliberada e intensamente mezquino, arroja su peso, golpea increíblemente fuerte una y otra vez, no cumple con las reglas y, sobre todo, no le importa lo que piensen los demás. El candidato demócrata necesitará todos los refuerzos que pueda obtener para poner a Trump en apuros.

Sí, Trump ingresa a su campaña de reelección con bajos índices de aprobación, escándalos e impugnación. Pero todavía tiene el beneficio de la titularidad, y ha llegado muy, muy lejos políticamente al negarse a jugar el juego como lo hace cualquier otra persona.

Sería injusto e inexacto poner al Sr. Castro y al Sr. Trump a la par. Pero tienen dos cosas en común. Primero, su actitud de nada-me-importa. En segundo lugar, su falta de interés en diferir a los supuestos jugadores de poder, las estrellas brillantes, los ancianos en la sala.

Conseguir que el Sr. Castro se una a sus equipos ahora sería sabio. Adoptar más de su enfoque será valioso para despachar rivales demócratas, aunque es un trabajo desagradable. También preparará mejor al Partido Demócrata para enfrentarse a un titular que no se irá fácil ni silenciosamente