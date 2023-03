Inteligencia artificial y plagio natural

Mi primer trabajo remunerado fue vendiendo tareas en el colegio, casi siempre ensayitos pendejos para Español o Sociales. Las vendía entre cinco y diez mil pesos, una adecuada remuneración para el esfuerzo que implicaba que cada escrito tuviera un punto de argumentación opuesto para despistar a los profesores. Eran buenos tiempos.

Sin embargo, 10 años después, aquella noble labor corre peligro. Con el avance de ChatGPT y demás nuevas generaciones de inteligencias artificiales (IA) - quienes están demostrando ser capaces de crear masivamente conversaciones, imágenes y textos “originales” - la profesión de vender tarea será una de las primeras en quedar en el olvido.

ChatGPT no hace nada muy distinto a las IA que conocíamos antes. A partir de un conjunto gigante de datos - tan grande que es difícil de poner en palabras - estas IA “aprenden” a hacer buenas predicciones cuando se les presenta algo que no conocían. La diferencia es que ChatGPT es tan fácil de usar - y sus respuestas “originales” tan naturales y buenas – que ha logrado volverse un fenómeno verdaderamente masivo. No solo han sido las 56.153 columnas de opinión mediocres que han sido escritas utilizando esta IA: ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en menos de dos meses, más rápido que Facebook, WhatsApp, TikTok o Instagram. Así las cosas, la presencia extendida de estas IA parece indicar el comienzo de una nueva era: la del fin de las tareas.

¿Quién no tuvo que escribir un ensayo histórico, resumir un libro o hacer cualquier otra tarea que – aunque teóricamente cosas “nuevas” para un estudiante - en términos generales eran simplemente una regurgitación de lo que se ha escrito un millón de veces antes? Ahora ChatGPT puede escribir algo “original” haciendo en instantes exactamente el mismo ejercicio y, al menos por ahora, hacerlo gratis.

Desenmascararon al sistema: el fin de las tareas será el comienzo de una lenta y progresiva purga de cualquier otra creación literaria que hasta ahora consideráramos como algo “original”.

Porque nadie ha escrito una tarea original, así como nunca se ha escrito nada que no sea una mezcolanza de mil cosas dichas y escritas antes. En la historia casi nadie ha escrito lo suyo. La noción de autoría es más que difusa. Lo de Sócrates lo escribió Platón, lo de Cristo sus cuatro evangelistas, lo de Mahoma sus primeros discípulos. Miles tratan de escribir “realismo mágico” como García Márquez, así como Gabo hizo Cien Años de Soledad tratando de escribir como Rulfo y Kafka, mientras también copiaba las historias originales vividas durante su propia infancia. Lo había descubierto ya Borges: la retórica, que es el modo de expresión de la literatura, no es otra cosa que la repetición de un puñado de temas milenarios. Por eso es que nunca se ha escrito una columna original.

Mucho menos esta, en la que varias ideas son un burdo plagio de AI Homework de Ben Thompson, El Plagio de Antonio Caballero y otras columnas que yo mismo había escrito antes. ChatGPT no hace nada muy distinto.

Las tareas de colegio son solo el comienzo. A medida que sus capacidades avancen más, la inteligencia artificial seguirá quitándole espacio a todos esos plagios que, por naturales, dábamos como algo original. Al igual que siempre, nos tendremos que adaptar