Querido Gabriel,

¿Cómo estuvo la reunión en el Ministerio? Me fue muy bien. ¿Cómo te pareció la reforma? Pues... estoy de acuerdo con los problemas planteados pero con pocas de las soluciones propuestas. ¿Y entonces por qué dices que te fue bien? Porque comprendí mejor, me sentí escuchado, el ambiente fue cordial y quedamos de seguir conversando. Me fue bien así esté preocupado, creo que hay un camino para construir con el Gobierno y con el Congreso.

Muchos se preguntan cómo actuar ante el afán reformista del Gobierno Nacional. ¿Cómo deberían asumir este momento los ministros y sus equipos?, ¿qué podemos hacer las instituciones, los gremios y las empresas ante esta avalancha de iniciativas (tributaria, laboral, pensional, salud, etcétera)? Conversemos sobre cómo se construyen las mejores políticas públicas y acerca de tramitar los desacuerdos naturales en procesos tan complejos.

Las relaciones de larga duración se caracterizan, ante todo, por las buenas maneras. Las formas son esenciales. Los ministros deben recordar que son servidores públicos y asumir su rol de “oídores”, tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Los gremios y empresas deberíamos comenzar por el respeto e incluso la dulzura, para bajar prevenciones. En mi casa enseñaban que, sin importar el desacuerdo o el partido, se dice: “señor presidente, señora ministra, etcétera”. Ambas partes deben acercarse. La democracia necesita debate, pero la confianza que la contiene se desgasta terriblemente con el desprecio, las agresiones y las descalificaciones.

¿Cuáles son el carácter y la actitud del buen ministro reformista? Primero, una brújula ética con la dignidad humana en el norte. Pero eso no es suficiente, sabemos que las buenas intenciones sirven para pavimentar el camino al infierno. Segundo, humildad, porque nadie tiene los datos completos ni ve todas las dimensiones; las soluciones en lo público no dependen de mesías (menos ideología y percepciones, más información). Tercero, los líderes públicos necesitan el coraje para escuchar profundamente y evitar sus sesgos. Cuarto, un buen ministro tiene que prestar atención plena, no perder la curiosidad, siempre se puede aprender, por muy lejos que haya llegado una persona.

¿Qué hacemos, de nuestro lado, los gremios, las instituciones y las empresas? Ante la inmensa complejidad de una política pública, debemos ser buenos ciudadanos, poner a las personas en el centro, participar activamente. La democracia se consolida participando. La primera exigencia es encontrarse con el Gobierno, escuchar con atención, hablar con candidez, sin arrogancia, aportar dejando los prejuicios en casa. Es fundamental el pragmatismo del tipo que recomienda un empresario antioqueño: “si uno no se sienta a la mesa, de pronto resulta siendo el menú”. Debemos tener agendas claras, documentos que vayan al detalle y se sustenten con datos. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos con funcionarios y congresistas de todos los partidos, cara a cara, argumento va argumento viene.

Es urgente crear un mercado de ideas que mejore el nivel del debate. La planeación central no funciona, la única manera de enfrentar la complejidad de los asuntos sociales y económicos es conversar mucho, escuchar, contradecir, cambiar de opinión, iterar. Hagamos una tertulia con los de la salud, las pensiones y los gremios, entre otros. Hablemos de ampliar urgentemente el ancho de banda en la construcción de políticas públicas. La política, como dicen, es muy importante para dejarla solo en manos de los políticos. * Director de Comfa