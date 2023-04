El próximo alcalde de Medellín debería repensar el modelo de salud que ha venido predominando en la ciudad en las últimas décadas. Este se ha centrado fundamentalmente en crecer los servicios de alta complejidad en lo que hoy se cuenta con un reconocido posicionamiento internacional que hay que proteger y continuar fortaleciendo.

Infortunadamente, concomitante con este logro se ha venido deteriorando la Atención Primaria en Salud, que tradicionalmente había liderado Metrosalud. Esta entidad fue ejemplo en el país de cómo organizar una red integral de atención primaria que evitara que la enfermedad progresara y sólo quedara como única alternativa recibir atención de alta complejidad que se hubiese podido evitar.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido hasta el cansancio que la mejor, más eficiente y barata forma de abordar la enfermedad es previniéndola, diagnosticándola prematuramente y realizando su tratamiento precoz e integral en sus inicios. No hay que esperar a que el problema se agudice y requiera tratamiento en un hospital especializado de esos a los que hoy ya no les cabe ni un paciente más, que, aunque son necesarios, no deberían ser la primera alternativa de atención.

Recuperar a Metrosalud, ampliar su presencia y capacidad resolutiva en toda la ciudad e integrarlo con el Hospital General y el hospital Concejo de Medellín para conformar una poderosa red integral de servicios debe ser la prioridad. Es la manera más inteligente y eficaz de mejorar la salud de los medellinenses en el mediano y largo plazo, y también de hacer el mejor uso posible de los recursos escasos disponibles. Entre estas instituciones tienen quizás una de las mejores, más extensas y completas redes integrales de atención en salud del país que no se ha sabido aprovechar, que unidas representan mucho, pero muy poco si cada una actúa por su lado.

El nuevo alcalde debería liderar el diseño de un plan de choque para la salud de los más vulnerables que representan cerca del 25% de los habitantes, seguido de una estrategia de mediano y largo plazo con un cronograma de acciones e inversiones concretas que deben incluir la integración en una sola entidad de Metrosalud con los hospitales General y Concejo de Medellín. La unión de estas entidades permitiría recuperar el liderazgo perdido en el manejo de la salud de la ciudad. Bogotá lo hizo en 2016 mostrando que, si es posible, al fusionar sus 22 hospitales dispersos, aislados y la mitad quebrados, agrupándolos en cuatro redes integrales.

No será tarea fácil, comenzando por afrontar y superar los intereses particulares y políticos que se han beneficiado del deterioro de Metrosalud y de que el Hospital General no sea su lógico y natural aliado para completar el ciclo de la atención integral. Bien vale la pena intentarlo para que la ciudad vuelva a ser referente nacional y mundial en el manejo de la Atención Primaria en Salud y en el de redes integrales de salud.