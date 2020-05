Como escribí hace varias semanas, lo que menos necesitamos ahora que empezábamos a comprender que somos terrícolas y tenemos tanto problemas como oportunidades globales, es un retroceso o eliminación del proceso de globalización, que lleva siglos en marcha pero que se aceleró hace unas décadas y ha provocado las mejoras masivas en las condiciones de vida nunca antes vista, así le arda a la academia e intelectualidad mamerta formada con el Manifiesto Comunista que todavía cree que la globalización es un fenómeno ideológico capitalista.

Pero hay un asunto tan importante como urgente. El mundo, tentado por la irresistible condición de contar con un fabricante de productos e insumos de bajos precios, se ha vuelto arriesgadamente dependiente de una entidad de opaca conducta e indigna de tanta confianza como China, intrínsecamente problemática y artificialmente estable, que no colapsa todavía a causa del inmoral pero eficaz totalitarismo del Partido Comunista Chino (PCCh), que prioriza su supervivencia y salud a la de su población, e indirectamente a la de todos.

Además de inmoral, es irresponsable y peligroso que la estabilidad mundial en muchos sectores dependa tanto de una dictadura. No es la primera vez que sucede esto en la historia, pero el pasado y la prexistencia de algo no justifica su perpetuación. La interdependencia es saludable y no es debilidad. Debilidad es depender excesivamente de alguien, más cuando es una dictadura.

No trato de monopolizar la culpa en China, a quien tanto debemos de su gente buena y su civilización. Fuimos todos quienes patrocinamos que un sistema político inmoral como el comunismo no desapareciera luego de haber fracasado colosalmente. Todos cebamos a la entidad que ahora tiene el potencial de provocar daños globales en distintos ámbitos. El dragón del PCCh sobrevivió y engordó con nuestras billeteras y complicidad, y ahora debemos reducir el riesgo, así el precio de los electrodomésticos o cualquier cosa no sea tan bajo.

También escribí hace semanas que es necesaria una reorganización y redistribución de las cadenas globales de suministros, que no puede entenderse como el retorno de la nefasta fórmula de las economías cerradas y aparatos productivos autárquicos, soportados en un nacionalismo enfermizo y un proteccionismo que promovió que ineptos e ineficientes fueran los capitanes locales de la industria y prosperaran a costa de los consumidores. Basado en tecnología y conocimiento, es imperioso y urgente fomentar el mejoramiento de la productividad de la producción en más lugares del mundo, para no depender de quienes la consiguen con salarios de hambre e irresponsabilidad ambiental.

Necesitamos “reducir” la dependencia de China, no aislarla, porque los males de ello también se transmitirían a todos. Necesitamos que China esté tan integrada como comprometida realmente con el cumplimiento de las reglas de juego, porque es conveniente que participe, pero, así nos cueste, si el PCCh no empieza a cumplirlas, China debe salir de la partida. El tramposo gana, pero hace inviable el juego.