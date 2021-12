El facilismo dañino

En estos días, en declaraciones para este diario, empresarios del transporte público expresaron sus inquietudes y dieron soluciones facilistas para el mejoramiento del caótico desorden de la movilidad en Medellín. La solución dada: más restricciones a la movilidad.

Con razón se quejaron del parqueo en ambos lados de las calles estrechas. Esa mala costumbre deja el paso solo para un vehículo y con muchas dificultades. Se quejan de la ocupación, por parte de los particulares, del espacio solo para buses: tienen toda la razón, si ese carril está marcado para buses, eso se debe respetar. Pero la solución que dan es producto del facilismo: aumentar el pico y placa.

Ese invento colombiano, el del pico y placa, no existe en ninguna parte del mundo. Ni en las ciudades con más vehículos por habitante restringen el uso de vehículos. Si apelamos a las protestas de ahora, ese es un atentado contra las libertades del ciudadano.

Volviendo a las quejas de los transportadores, sería bueno que vieran la viga en sus propios ojos; los conductores de buses no respetan los paraderos destinados para ellos, recogen pasajeros donde les pongan la mano, no importa esquina, no importa congestión, no importa dónde está el paradero autorizado; ellos paran donde quieran. Los carriles señalados para los buses, no les sirven si va un bus adelante, invaden el otro para pasarlo. Sigue el malévolo vicio de esperar el llamado arriero y no piensan que, mientras ellos esperan el arriero, el bus que va adelante está esperando el pasajero que le correspondería a él. No piensan que si para un barrio viajan diez mil pasajeros al día, esos mismos diez mil tienen que viajar en los mismos buses sin o con arriero.

Definitivamente, el problema de la movilidad se soluciona con autoridad en las calles, con guardas de tránsito que eduquen y que sancionen. Nunca la solución será, únicamente, con fotomultas y con ausencia de la autoridad.

Una urbe como Medellín no podrá solucionar el problema de la movilidad con funcionarios que no conocen la ciudad, con excelentes ejecutivos que vienen de otras partes a manejar una metrópoli con infinidad de problemas desconocidos para ellos, que son llamados para que trabajen por crecer la imagen de su jefe —caso TeleMedellín—, que tienen un compromiso personal y no de sacrificarse por una ciudad con problemas.

La solución para la movilidad, las basuras en las zonas verdes, la contaminación del aire, los huecos en las calles y tantos otros problemas que se presentan, se puede conseguir siguiendo el ejemplo de otras ciudades del mundo que los han solucionado a pesar de ser mucho más grandes y, por ende, bastante mayores esas dificultades.

Ahora, hablando en general, hay que tenerle miedo a las personas que llegan a un cargo público pensando en servirse de él para sus futuras aspiraciones, para crecer su imagen o, lo peor, para servirse del cargo y crecer su cuenta bancaria, para aumentar su patrimonio o para favorecer a sus amigos