EL ENEMIGO SOY YO

En la actualidad no hay tema de mayor importancia que el coronavirus o Covid-19, por su impacto en la salud, en la política, en la economía, en la convivencia social y en las relaciones de poder. Ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo definió como “el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial”; y para muchos es la primera guerra mundial del presente siglo. Constituye, sin duda, un jalonamiento en la evolución de la ciencia, de la técnica y de las armas, como modeladoras de la historia.

Estamos viviendo un microsegundo en la historia de la humanidad, en el que recibimos un mensaje sobre nuestra insignificancia, nuestra arrogancia y crasas equivocaciones en nuestra conciencia colectiva, dentro de un sistema donde todas las circunstancias son interdependientes y el horizonte de predicciones se hace cada vez más limitado. En cada oportunidad se hace evidente la canción de la vida profunda, con la que Barba Jacob nos recuerda que somos “...leves briznas al viento y al azar”.

Muchas lecciones deberíamos aprender y asumir de cara a un cambio cultural profundo e inaplazable. Entre ellas, que debemos construir un nuevo orden mundial, más humanista y racional, o iremos al suicidio como especie. Que estamos destruyendo nuestra propia naturaleza, poniendo en riesgo nuestra supervivencia, pues ella puede sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no sin ella. Que necesitamos una nueva ética social donde busquemos el equilibrio y no la explotación del otro. Que las ansias de poder y dominación, acompañadas de egoísmo, están en la raíz de las mayores amenazas. Que tiene razón el Papa Francisco cuando dice que no podemos mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. En definitiva, que debemos buscar el enemigo en nosotros mismos y no en el otro.

Estas y otras lecciones deberían llevarnos a modificar actitudes y comportamientos hacia una nueva conciencia social. Hacia nuevas relaciones entre la tierra, la producción, la comercialización y el consumo. A cambiar el individualismo por la solidaridad. A modificar el concepto de seguridad convencional y avanzar hacia la seguridad humana y de la aldea global. Qué bueno sería que estos momentos de preocupación en que el mundo se desacelera e invita a la reflexión, llegáramos a la conclusión y al compromiso de cambiar prioridades, a darle mayor valor a la vida, a replantear modelos empezando por el económico, tal vez el más importante, a revisar doctrinas, a replantear presupuestos y sistemas de armas.

Pero tal vez no convenga hacerse ilusiones. Como decían los abuelos, no hay peor sordo que quien no quiere oír, ni peor ciego que quien no quiere ver. Es muy probable que sigamos con una mirada egoísta, soberbia y cortoplacista, buscando la primacía del más fuerte, el dominio por la fuerza y la hipócrita costumbre de ver la paja en el ojo ajeno, antes que la viga en el propio.

De ser así, seguiremos en la dirección equivocada y, cuando pase el miedo, buscaremos amenazas emergentes y haremos de la experiencia una oportunidad para nuevas perspectivas de dominación. La cibernética, la informática y la química seguirán siendo un acicate en la evolución de las armas y las estrategias de guerra. La acción bélica no irá dirigida a ejércitos enemigos, sino a la destrucción masiva de las fuentes del poder contrario. Y daremos otro paso hacia el colapso de la humanidad.