París Trejos no es una ruta de autobuses, ni una parodia de la película de Wim Wenders, no es una razón social plagiada en un barrio popular, es el título del último libro de Ricardo Aricapa (Ediciones Unaula, 2022). Más sorprendente aún, es el nombre de un hombre nacido en Riosucio, como Aricapa. Sé que se trata de una historia largamente buscada y construida por el cronista. En la tapa se ve un hombre de cara aindiada, robusta y con gabardina que recuerda, de inmediato, a Clemenza, uno de los lugartenientes de Vito Corleone. Bueno, es que esa facha debajo de un subtítulo que reza “Memorias de un estafador” da para poco más. El escritor y crítico Luis Germán Sierra dice en la contratapa que es “un texto cuyo estilo recuerda las crónicas de Gay Talese”. Es un elogio apropiado para uno de nuestros mejores cultivadores del género. Ricardo me señala como “lector kilométrico”, pero las casi 500 páginas de su libro deberán esperarme a que pase la Fiesta del Libro.

Hace 25 años este columnista deambulaba por calles y tribunas buscando complicidades para escribirle una oda larga al Medellín, al Poderoso (no me gusta el uso de las siglas). Parecía fácil porque poetas, cineastas, periodistas, narradores varios de la región resultaban ser hinchas, casi todos, ¡qué va! Pasaron seis años antes de que Rey de corazones: el Medellín, una pasión crónica (Pregón, 2004) apareciera y desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. No cesaron las súplicas, presiones, incitaciones, para que estuviera disponible de nuevo. Ante la flaqueza de mi fe, el dios de la Rexixtenxia envió al profesor Gonzalo Medina y al librero Wilson Mendoza. El primero empujó lo suficiente como para motivar una segunda edición ampliada y corregida del libro, desde la librería Grámmata, el segundo, se decidió a publicarlo con su propio sello editorial. La nómina completa es de 25 contribuyentes más, digamos como primer hincha del libro, el escritor argentino Roberto Fontanarrosa. En total, más plumas que trofeos. Será presentado en la Fiesta el sábado 17 de septiembre (consulten la programación).

De la misma editorial y el mismo día se presentará el libro El olvido que habitamos: historias urbanas y arquitectónicas de Medellín, del arquitecto e historiador Luis Fernando González, que estudia barrios y edificios en distintos periodos de los últimos dos siglos y que está ilustrado con planos, dibujos y fotografías. González da cuenta de episodios que le confirman que “Medellín es una ciudad que odia la memoria y el patrimonio” desde los comienzos mismos de la República hasta el presente. En el trasfondo hay iniciativas privadas y políticas públicas, que sin una orientación distinta a la utilitaria, al parecer, y bajo el sambenito de la modernización y el progreso, edificaron y destrozaron, embellecieron y arruinaron diversos lugares de lo que hoy llamamos el Centro.

Un oasis para el espíritu y la mente en medio de la pésima gestión cultural que sufre Medellín