Esta crisis ha servido para empelotar muchas verdades. Una de ellas es que son más importantes las manos de un médico que los pies de un futbolista.

Sin demeritar a los segundos, la proporcionalidad entre las condiciones laborales y salariales en ambas profesiones es absurda. Ahora, cuando la vida pende de un hilo y el personal de la salud ha cobrado mayor importancia, los hemos aplaudido y declarado héroes sin capa. Además, mediante el Decreto Ley 538 de 2020, que dicta normas para contener y mitigar la pandemia, el Gobierno también quiere declararlos reclutas, según esta norma: “Todo el talento humano en salud, en ejercicio o en formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

Obligatorio, como si fueran reservistas del ejército. Solo que, para una contingencia de guerra, en la milicia les dan armas para equiparar las fuerzas con el enemigo. ¿Se garantizará a los médicos, en todos los sitios de trabajo, las condiciones de bioseguridad, los recursos clínicos y, sobre todo, los elementos para su protección contra el contagio del virus? El Gobierno dice que sí, pero ¿cumplirá?

El Decreto reconoce que los médicos están expuestos al virus, largas jornadas de trabajo, alto nivel de estrés, fatiga y estigmas sociales. Dicta normas para incluir la covid-19 como una enfermedad profesional que debe ser atendida por el sistema de riesgos laborales y establece una sobrerremuneración que compense en parte su esfuerzo adicional. Un poema. Pero no podemos pecar de optimistas. No olvidemos que el papel puede con todo, y que, como dice mi sensei para estos casos en los que me resulta difícil reconciliar dos posiciones encontradas: “Lo importante es volver hechos las palabras”.

No me cabe duda de que el Gobierno ha intentado actuar de la mejor manera posible, pero ha tenido dificultades para concretar y poner en práctica las disposiciones adoptadas. Y los médicos, que no son bobos, lo saben, porque durante años han visto cojear el sistema de salud, han evidenciado fallas, corrupción, malas condiciones laborales, sueldos injustos y precariedad de recursos, a veces hasta la inopia, en los hospitales públicos. Con el agravante de que cuando se han quejado los han ignorado. ¿Y ahora quieren obligarlos a ser el trompo pagador? Apoyar el bien común debería ser la respuesta obvia y natural del médico, tanto por vocación como por juramento hipocrático, pero “no se puede educar a gritos un caballo y esperar que obedezca a un susurro”.

Es cierto que el Estado debe contar con herramientas que le permitan actuar ante la contingencia. Pero igual pasa con los médicos: Deberían ir a la “guerra” solo si el Gobierno puede garantizar que irán bien dotados y que no morirán en el frente de batalla por falta de elementos básicos de cuidado y protección.

Entre héroes o mártires prefiero seres humanos que necesitan ser cuidados para que nos cuiden. Protegerlos, valorarlos y respetarlos sí que tiene que ser de acatamiento obligatorio.