CUATRO EFECTOS PROBABLES DE LAS OPA DE NUTRESA Y SURA

La compra del Grupo Nutresa y del Grupo Sura por parte de Nugil y Jgdb Holding son una maniobra muy inteligente de una familia que vio una oportunidad de negocio en estas compañías y la forma de aprovecharlas como nadie más lo había hecho, para bien de los pequeños accionistas actuales que venderán a un precio que no han visto en años y para mal de muchos de los otros “stakeholders” de esas compañías (gobierno, empleados, mercado bursátil, controlantes actuales, etc.)

Como ha sucedido anteriormente, es probable que alguno o todos de los siguientes efectos se deriven de esas operaciones:

Las compañías perderán importancia en la bolsa. Esta negociación terminará sacando de la bolsa a un número muy importante de accionistas, que son los que hoy mueven el mercado, pues son estos los que compran y venden permanentemente, a diferencia de los grandes accionistas, que permanecen con sus acciones por décadas. Bancolombia, Sura y Nutresa son tres de las acciones más transadas en la bolsa y mueven más del 30 % de mercado bursátil colombiano, por lo cual la pérdida de los accionistas que venderán sus acciones terminará por hacerlas más ilíquidas. En unos años es probable que suceda lo mismo que con Bavaria, que fue en su momento la acción líder de la bolsa y fue deslistada luego de las ofertas públicas de adquisición (OPA).

El negocio pudiera terminar en manos de terceros. Los compradores podrían tener más un interés temporal por una oportunidad de mercado que de permanencia en el mismo. Igual a como sucedió en su momento con el Banco de Colombia y el BIC, en este caso es muy probable que a la vuelta de unos años los compradores terminen vendiendo estas compañías o parte de ellas a uno o varios grupos de peso mundial. Es lo que, probablemente, el señor Gilinski quiere decir acerca de que internacionalizará el negocio.

El caso de Bancolombia es el más interesante. El Sudameris es un banco mediano que no es relevante en Colombia, donde no hay bancos para la venta y sí muchos jugadores de talla mundial que desean ingresar. La fusión de estos dos bancos, más que a Bancolombia, beneficia enormemente al Sudameris, que logrará convertirse de lejos en el banco más grande del país y con muchos interesados en su compra.

Pérdida de puestos y de poder de los mandos locales. Es probable que, si se dieran las anteriores operaciones, la toma de decisiones ya no se produciría en Colombia. Se haría desde la matriz internacional, que podría tomar decisiones como que algunas plantas de Nutresa en Colombia no son necesarias para el conglomerado internacional y cerrarlas definitivamente. Esto sucedió, por ejemplo, con Mazda, la importante compañía ensambladora de carros de la CCA: al comprarla la multinacional, esta decidió unos años después que la planta de Colombia no era necesaria y, simplemente, la cerró.

Negocio sin impuestos. Las sociedades compradoras Nugil y Jgdb Holding aparecen como subsidiarias de compañías panameñas. En caso de una negociación posterior, la utilidad en esa venta no pagaría impuestos en Colombia porque probablemente la venta la hará la sociedad panameña. En este caso, la Dian no participaría en el cobro de los impuestos en esa venta