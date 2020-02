Recientemente se han conocido múltiples casos relacionados con desempeños equivocados, o mediocres, de algunos profesionales con resultados nefastos para personas, empresas y obviamente la comunidad, los cuales sugieren reflexiones, especialmente en el ámbito educativo (calidad, pertinencia y valores éticos) con el fin de hallar las causas de estos deplorables comportamientos, diseñar e implementar los planes de mejoramiento y evitar que se repitan.

Sin duda alguna obtener un título universitario no necesariamente garantiza idoneidad, así posea la tarjeta que lo acredite como tal.

En el ámbito universitario encontramos profesionales con múltiples diplomas. El afán de algunos es coleccionar diplomas para satisfacer su ego y descrestar a incautos. En el gremio de los educadores hay muchos con probada vocación para tan noble misión, nada fácil: enseñar, pero también actúan docentes con maestrías, especializaciones y diplomados, pero con un impacto mediocre en sus estudiantes. Son desesperados en obtener títulos para efectos de ascender en el escalafón y asegurar mejor salario.

También vemos profesionales que en sus estudios pasaron “raspando” las materias, su objetivo no era aprender sino alcanzar un título; en su desempeño profesional se encuentran con la dura realidad, que no tolera la mediocridad. Recordemos la auxiliar farmacéutica que se equivocó en atender la receta médica, lo cual significó dos muertos, o el desplome del edificio Space (12 muertos), el puente de Chirajara (9 muertos) y pacientes muertas en cirugías plásticas, especialmente.

El mercado laboral es cada vez más exigente en competencias y habilidades, castiga a profesionales desactualizados en sus conocimientos, los cuales avanzan permanentemente.

No nos dejemos descrestar por los títulos, que no necesariamente significan solvencia académica, profesional y ética. Colombia no progresa con profesionales, técnicos y tecnólogos mediocres, son un peligro para sociedad.

* Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Corporación Universitaria Americana.