Avianca, ¿muy Viva?

No conozco una empresa que haya perdido más rápido su buena reputación que Avianca. Como expatriado nacido en Venezuela, mis primeros recuerdos de Colombia están totalmente ligados a la otrora adorada aerolínea: con mucho cariño vienen a mi memoria esos vuelos de Caracas a Rionegro, envuelto entre cobijas rojas y negras a cuadros, a bordo de aviones sobre los que había únicamente cosas buenas para decir. 20 años después, la imagen parece ser la opuesta. No hay un solo día en el que no escuche a alguien quejarse sobre el deterioro en el servicio de Avianca. Los tiempos, definitivamente, han cambiado.

Pero no necesariamente es algo malo.

¿Por qué hablar de Avianca si la noticia de la semana es el cierre de operaciones de Viva? Pues porque, según ha sido reportado por varios medios, pruebas reservadas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mostrarían que, presuntamente, Viva ya está siendo controlada por Avianca. La SIC presume con pruebas y algunos supuestos económicos que ambas compañías ya funcionaban como una sola antes de pedir el permiso a la Aerocivil para su integración. Unas acusaciones que, de confirmarse, serían un pésimo mensaje para el sector.

Avianca, aparentemente, salió muy Viva.

O bueno, se las había dado de Viva hasta que la Aerocivil descartó la integración por los “riesgos para la competencia” que traería la participación de mercado de más del 50% que tendría la empresa resultante de una fusión.

Sin embargo, como se vio en las decisiones de esta semana, el asunto quedó lejos de estar resuelto.

El súbito anuncio de cierre de operaciones de Viva tras conocerse que la Aerocivil admitió la intervención de terceros interesados en el proceso de integración es la medida más desconsiderada de cara al consumidor sobre la que tenga recuerdos. Es increíble que, escasas horas antes de decidir dejar todos sus aviones en tierra, la aerolínea tuviera la desfachatez de seguir enviando ofertas y vendiendo tiquetes a sus clientes. No les importó que el costo de aquel intento de “meter presión” fuera dejar en vilo los viajes de cientos de miles de personas. Una descaro total.

Así, perdidos entre los anuncios de posibles investigaciones, multas y hasta intervenciones del Gobierno, las decisiones de esta semana podrían dejarnos ad-portas de un retroceso para el sector.

Con altas probabilidades de que Viva deje de existir, queda en duda el futuro del modelo low-cost, que había “democratizado” el mercado aéreo colombiano de forma más efectiva que cualquier intervención estatal. Que Avianca haya perdido su “buena fama” se dio en gran medida debido a la presión por bajar precios por la competencia de Viva. Por irónico que parezca, que Avianca haya perdido su reputación pudo haber sido lo mejor: los precios, a pesar de las incomodidades, han bajado un montón.

Latam se queja de la posible “concentración de mercado” con la que quedaría Avianca en una posible fusión, pero lo que no dice es que ella misma goza de participaciones de mercado mayores al 50% tanto en Chile como en Perú.

¿Será imposible que una aerolínea en Latinoamérica sea rentable sin tener ventajas monopólicas? Me gustaría pensar que no. Celebro la forma como han obrado la SIC y la Aerocivil en todo este pleito. Si es por mejores precios y la libertad de elegir, prefiero que la “buena fama” se quede solo en el recuerdo... .