Daniel Donato tiene 27. Es músico. Nació en Nashville, Estados Unidos. La melodía que lo cautivó cuando era niño no estaba escrita. La sacó de oído. Se convirtió en un virtuoso de la guitarra. Mezcló el blues y el country y a esa música la llamó cósmica. Cosmic Country & Western Songs (country cósmico y canciones del oeste) es el título de su álbum más reciente. De niño, Donato fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Con esa etiqueta – y aconsejado por sus médicos – tomó durante varios años antidepresivos, los más recetados, denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, nunca se sintió bien. Hasta que probó la terapia psicodélica.

Hoy, con una exitosa carrera musical, Donato cede un tercio de los recursos que gana en sus giras de conciertos a apoyar las investigaciones que lidera la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos (Maps, por sus siglas en inglés). No es el primero que se une a esta causa. Hace poco lo hicieron también prominentes artistas digitales, que pusieron en venta algunas de sus obras en la galería Christie’s de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para la misma asociación.

Los psicodélicos y la creatividad han estado íntimamente ligados a lo largo de la historia. Músicos y virtuosos han dicho inspirarse en experiencias con estas sustancias para sus creaciones. Donato dijo en una de sus entrevistas recientes: “Las palabras no son capaces de describirlo realmente y, para mí, esa es la experiencia psicodélica (...) El trabajo del artista consiste en tratar de ver las cosas que ves todos los días de una manera nueva”.

Pero, ¿pueden realmente los psicodélicos aumentar la creatividad? ¿Son estas sustancias la receta para potenciar una de nuestras capacidades cognitivas más esenciales? Varios grupos de estudio han buscado respuestas a estas preguntas desde los años 50. Un trabajo publicado en Translational Psychiatry, una de las revistas de acceso abierto mejor clasificada en su campo, mostró que la psilocibina —el componente activo de los hongos mágicos— fue efectiva para aumentar las ideas creativas espontáneas en varias personas que hicieron parte del estudio. Siete días después de la toma, los participantes reportaron que habían aumentado también sus ideas novedosas (Spontaneous and Deliberate Creative Cognition During and After Psilocybin Exposure).

La manera cómo se produce este proceso es todavía un misterio, pero los científicos han hallado pistas. En 2014, investigadores del Imperial College de Londres escanearon el cerebro bajo el efecto de alucinógenos y encontraron que mientras en estado normal las diversas redes neuronales se comunican prácticamente solo consigo mismas, bajo la influencia de la psilocibina se producen miles de conexiones entre las regiones apartadas del cerebro.

Aunque, hasta ahora, la evidencia es escasa, los académicos son optimistas y aseguran que la disminución del pensamiento lógico convencional que producen algunos psicodélicos podría ser prometedora para tratar una serie de trastornos de salud mental, caracterizados por patrones de pensamiento rígido. Es decir, estas sustancias podrían ayudar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente, estimulando el pensamiento creativo. Para Donato, el músico cósmico, esto no es otra cosa que “descubrir el alma secreta detrás de todo”.