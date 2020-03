A Colombia y Venezuela los puede acercar el covid-19

A finales de diciembre de 2019, se empezaron a evidenciar, en Wuhan (China), los primeros casos del nuevo coronavirus, el covid-19. Desde entonces, aumentó la transmisión entre personas: llegó a más de 340.000 casos y más de 15.000 muertos en 178 países permeados por esta enfermedad infecciosa.

La situación actual es bastante crítica. No solo no se ha logrado contener su expansión, sino que aún no se ha encontrado la vacuna. Existen medidas adoptadas por muchos países, pero en general cada uno actúa de manera autónoma, implementando las normativas que considera idóneas. Esto, claro, agrava la situación, pues algunas de las determinaciones contradicen las tomadas en otros territorios, lo que termina por restarles efectividad.

Es el caso de Colombia y Venezuela, países enfrentados hace varios años, y que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, por la que el virus podría transitar “tranquilamente” si no hacen los controles respectivos.

El presidente Iván Duque Márquez decidió cerrar la frontera, pero el asunto no es tan sencillo, si se tiene en cuenta que entre ambos países no hay relaciones diplomáticas. Por eso la coordinación de tareas se dará con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que colaboran estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastrear su propagación y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación, con fortalecimiento del sistema sanitario.

Otra de las medidas que empezaron aplicar es la suspensión de clases en colegios y universidades, el cierre de establecimientos de comercio y empresas industriales, quedándonos en casa como medida de prevención para evitar el contagio en aulas académicas o espacios de trabajo. Se decretó una “cuarentena social”. Los retos que traen estas acciones son los servicios para la tercera edad sin salir de casa, la optimización de servicios médicos, el flujo de ingresos para restaurantes, hoteles, bares y el consumo responsable ante el covid-19 y la asistencia para mitigar la violencia intrafamiliar. Más allá de diferencias entre mandatarios, importa el bienestar general.

La resolución que adoptan los gobiernos de Colombia y Venezuela es de una tónica cooperativa, tomando medidas en conjunto que ayuden a ambas partes, y no que sea un “sálvense quien pueda”. Esta pandemia pone a prueba nuestra disciplina, responsabilidad social y sobre todo la capacidad de ser solidarios.

