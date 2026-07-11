Ni con el crimen ni con los bandidos se contemporiza. Ojalá el gobierno del presidente Abelardo nos ayude a mantener la esperanza a tope con una manifestación tan sencilla como esa. Cero diálogos y cero negociaciones con los criminales. Con ellos no hay que dialogar, solo someterlos. El único con quien debe hablar un bandido es con el fiscal”.

Andrés Julián Rendón,

gobernador de Antioquia, al proponer al presidente electo Abelardo de la Espriella cinco iniciativas, entre ellas la neutralización de 19 criminales.