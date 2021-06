“Ya esto lleva 13 años, y no puedo regresar porque no tengo una oferta de trabajo, me han cerrado puertas en los medios de comunicación, en la vida pública, en la academia”.

CÉSAR MAURICIO VELÁSQUEZ

Ex secretario de Comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe, al testificar esta semana en un proceso judicial que sigue en curso, y que, según informó a los jueces, le ha cerrado todas las puertas en Colombia.