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hace 2 minutos
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Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, sino también antes, y siempre peleé... por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

LIONEL MESSI,

astro del fútbol argentino y mundial, confirmó así la noticia que muchos no querían recibir: su retiro de la selección Argentina.

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