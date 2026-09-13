¿Tiquetes más baratos en Colombia? Proyecto de ley cambiaría las reglas del mercado aéreo

En el Congreso de la República fue presentado el proyecto de ley ‘Volar a Precio Justo’, que propone cambios en la forma en que las aerolíneas venden tiquetes y responden ante situaciones que afectan a los pasajeros.
La iniciativa busca que los viajeros conozcan desde el comienzo el precio real que pagarán por un vuelo, sin que la tarifa aumente de manera significativa durante el proceso de compra por servicios o cobros adicionales.
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También plantea limitar la sobreventa de vuelos, establecer compensaciones económicas para los pasajeros afectados y aumentar la competencia en el mercado aéreo, especialmente en las rutas regionales.