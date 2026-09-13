¿Tiquetes más baratos en Colombia? Proyecto de ley cambiaría las reglas del mercado aéreo

En el Congreso de la República fue presentado el proyecto de ley ‘Volar a Precio Justo’, que propone cambios en la forma en que las aerolíneas venden tiquetes y responden ante situaciones que afectan a los pasajeros. La iniciativa busca que los viajeros conozcan desde el comienzo el precio real que pagarán por un vuelo, sin que la tarifa aumente de manera significativa durante el proceso de compra por servicios o cobros adicionales. Puede leer: Medellín ya representa el 24% de la operación de Latam Airlines en Colombia: así crecerá la aerolínea en la ciudad También plantea limitar la sobreventa de vuelos, establecer compensaciones económicas para los pasajeros afectados y aumentar la competencia en el mercado aéreo, especialmente en las rutas regionales.

El proyecto es impulsado por los representantes David Alejandro Toro Ramírez, Miguel Ángel Rubio Bravo, Renso Alexander García y Ana Leidy Erazo, junto con la senadora Isabel Cristina Zuleta.

¿El proyecto de ley podría reducir el precio de los tiquetes?

Uno de los objetivos del proyecto es aumentar la competencia entre las aerolíneas y evitar que determinadas rutas queden concentradas en pocas empresas. Entérese: Satena destinará US$80 millones en nueva flota: “la meta es tener 30 aviones operativos en los próximos meses” Para ello, plantea permitir una mayor participación de operadores, incluida la posibilidad de que aerolíneas extranjeras operen temporalmente vuelos domésticos en Colombia bajo un esquema de cabotaje regulado. La expectativa de los promotores es que una mayor oferta, particularmente en las rutas regionales, genere más alternativas para los pasajeros y ejerza presión sobre las tarifas. Esto no significa que la aprobación de la ley vaya a producir automáticamente tiquetes más baratos. El impacto sobre los precios dependerá de cómo se implemente la apertura y de las condiciones de competencia que finalmente sean aprobadas. Vea aquí: “Ya tenemos 20% del mercado doméstico en el José María Córdova”, CEO de JetSmart

¿Qué requisitos tendrían las aerolíneas extranjeras?

Las compañías extranjeras que quieran operar vuelos nacionales tendrían que cumplir varias condiciones para desarrollar sus actividades en Colombia. Entre ellas estaría la obligación de constituir una sucursal con domicilio en el país y someterse a las normas societarias, tributarias y de protección al consumidor. También deberían contar con un Certificado de Operador Aéreo (AOC) vigente y quedar bajo la vigilancia técnica de la Aerocivil. El personal operativo que preste servicios habitualmente en Colombia tendría que estar cobijado por la legislación laboral nacional. Además, las aerolíneas deberían acreditar pólizas y garantías financieras para responder por reembolsos, reubicaciones y atención a los pasajeros en caso de una suspensión de operaciones. Le interesa: Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares

Sobreventa de vuelos tendría un límite de 5%

El proyecto propone establecer por ley un límite de 5% de la capacidad del avión para la sobreventa de pasajes. La medida busca proteger a los pasajeros cuando una aerolínea vende más tiquetes que los cupos disponibles y, como consecuencia, algunos viajeros no pueden abordar el vuelo que compraron. En esos casos, la iniciativa plantea una compensación económica automática, que deberá entregarse en efectivo o mediante transferencia electrónica dentro de las 48 horas siguientes al incidente. El monto dependería del retraso con el que el pasajero llegue finalmente a su destino: Hasta una hora: 30 % del valor del trayecto, con un mínimo de 10 UVB. Entre una y tres horas: 100% del valor del trayecto, con un mínimo de 20 UVB. Entre tres y cinco horas: 200%, con un mínimo de 40 UVB. Más de cinco horas o sin una alternativa: 300%, con un mínimo de 60 UVB y un máximo de 300 UVB. La propuesta busca que una decisión comercial de la aerolínea no termine trasladando sus consecuencias al pasajero.

¿Qué cambiaría al momento de comprar un tiquete?

La iniciativa también pretende modificar la manera en que se presentan las tarifas aéreas. El pasajero debería poder conocer con mayor claridad cuánto costará realmente su viaje antes de completar la compra, de modo que los cargos adicionales no conviertan una tarifa inicialmente atractiva en un precio considerablemente mayor. El impacto puede ser especialmente relevante para familias o grupos que compran varios pasajes, porque cualquier cobro adicional se multiplica por el número de viajeros. Los promotores también consideran que las reglas sobre precios e información son importantes para quienes dependen de conexiones aéreas o viajan por motivos laborales, pues una modificación de última hora puede afectar compromisos previamente establecidos.

“Una ley pensada en el pasajero”

Los autores de la iniciativa sostienen que la regulación aérea colombiana se ha concentrado principalmente en aspectos como la sostenibilidad de las compañías, la competitividad y el funcionamiento del mercado. “Volar a Precio Justo propone mirar el problema desde el otro lado del mostrador: la persona que paga”, señalaron sus promotores. El representante Alejandro Toro afirmó que los problemas relacionados con cobros adicionales, sobreventas y conexiones pueden tener consecuencias que van más allá del precio del tiquete. Más noticias: ¿Por qué quebró Spirit? Mal servicio, cobros adicionales y quejas de pasajeros aceleraron su caída “Para una familia que compra varios pasajes, cada cobro adicional se multiplica. Para quien viaja por trabajo, una sobreventa puede significar perder una reunión. Para quien tiene una conexión, quedarse sin silla puede alterar todo el itinerario. Por eso, las reglas sobre precios, información y compensaciones no son detalles menores. Son derechos del consumidor”, expresó. El proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso, donde se discutirán sus propuestas y se definirán las condiciones que eventualmente regirían para aerolíneas y pasajeros en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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