En su intervención, durante el panel del papel del gas natural en la transición energética, que hizo parte de la agenda del congreso nacional de Naturgas, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, exaltada indicó a los asistentes que en el actual gobierno no se firmarán nuevos contratos para desarrollo de hidrocarburos.

“El mensaje ha sido muy claro por parte del presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse. Lo que se ha dicho es que el gas natural tiene que hacer parte de la transición energética pero no como lo viene siendo desde hace 20 años”, señaló la funcionaria.