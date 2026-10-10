Antioquia crece 50,3% en ventas de vehículos en medio del trancón

El mercado de vehículos nuevos mantiene una dinámica positiva en Colombia y Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia se consolidan entre los principales motores regionales del crecimiento.

De acuerdo con los reportes sectoriales de la Andi, Fenalco y Andemos, septiembre de 2026 dejó máximos históricos en las matrículas de vehículos nuevos, impulsados por la mayor demanda de SUV (o Vehículos Utilitarios Deportivos), así como automotores comerciales y tecnologías híbridas y eléctricas. En el país, durante septiembre se contabilizaron 33.835 vehículos nuevos, la cifra mensual más alta observada hasta ahora y un aumento de 36,1% frente al mismo mes de 2025. Entre enero y septiembre, el mercado nacional acumuló 247.212 vehículos nuevos, con un crecimiento de 41,2% frente a las cifras del mismo periodo del año anterior. En Medellín y el Valle de Aburrá se contabilizaron 6.192 vehículos nuevos en septiembre de 2026, frente a las 4.421 unidades del mismo mes de 2025. Esto representa un crecimiento de 40,1%. El resultado ubica a Medellín como la segunda área metropolitana con mayor volumen de vehículos nuevos en Colombia, solamente por detrás de Bogotá, D.C. La evolución también es significativa al revisar el acumulado anual. Entre enero y septiembre, el Valle de Aburrá alcanzó 45.331 matrículas, frente a las 29.977 contabilizadas en los primeros nueve meses de 2025. Esto significa un crecimiento de 51,2%, superior al avance de 41,2% observado en el mercado nacional.

El comportamiento evidencia que la demanda de vehículos nuevos en la capital antioqueña y su área metropolitana mantiene una aceleración importante, en línea con el repunte general del sector automotor. El desempeño departamental es incluso mayor en términos de volumen. Antioquia contabilizó 6.531 vehículos nuevos en septiembre, frente a las 4.674 unidades del mismo mes del año pasado. El incremento fue de 39,7%. En el acumulado entre enero y septiembre, el departamento alcanzó 47.924 matrículas, mientras que en el mismo periodo de 2025 había sumado 31.889. Así, Antioquia observa un crecimiento de 50,3% en lo corrido de 2026 y ocupa el segundo lugar entre los departamentos del país por volumen de vehículos nuevos, detrás de Bogotá, D.C. La diferencia entre las cifras departamentales y las correspondientes al Valle de Aburrá también muestra el peso que tienen otros municipios antioqueños dentro del mercado regional. El crecimiento no se concentró únicamente en las principales áreas metropolitanas. Según los reportes de septiembre, Sincelejo encabezó el crecimiento entre las ciudades señaladas, con un aumento de 111%, seguida por Bogotá, D.C., con 87%, Cartagena de Indias, con 50%, Cúcuta, con 48%, y Villavicencio, con 46%.

Un 2026 con cifras récord

No cabe duda que el mercado automotor colombiano atraviesa un momento de fuerte dinamismo y apunta a cerrar 2026 con un récord de ventas.

Así lo plantea Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), quien atribuye el comportamiento a varios factores: precios accesibles, dólar a la baja, una amplia competencia entre marcas y modelos y facilidades de financiación. Aunque las tasas de interés siguen siendo altas, los plazos más largos permiten que algunos compradores puedan asumir cuotas mensuales. A esto se suma el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos. Según Quijano, los eléctricos representan 16% y los híbridos 30% del mercado, casi la mitad de las ventas. Con este escenario, el dirigente gremial estima que este será el año récord para la venta de vehículos en el país. El máximo anterior se alcanzó en 2014, con alrededor de 324.000 unidades, mientras que para este año la expectativa es acercarse a 340.000. Sin embargo, el crecimiento de las ventas convive con un desafío estructural: la antigüedad del parque automotor. Quijano señala que la edad promedio de los vehículos en Colombia es de 21 años. En su opinión, una edad adecuada estaría entre 10 y 15 años como máximo. La antigüedad del parque tiene implicaciones para la seguridad, el consumo de combustible, las emisiones y la movilidad. Los vehículos nuevos incorporan más sistemas de seguridad y tecnologías de menor consumo, especialmente con el avance de los modelos híbridos y eléctricos. Por ello, Aconauto plantea una política oficial para acelerar la renovación del parque, con medidas como una reducción de impuestos y acuerdos entre el Estado y los fabricantes para disminuir los precios. Quijano sostiene que esta estrategia no tendría como único objetivo aumentar las ventas, sino también mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación y contribuir a una movilidad aún más eficiente.

Quijano considera que los problemas de movilidad no obedecen exclusivamente al número de carros. Señala factores como la falta de cultura ciudadana, vehículos que se detienen en lugares inadecuados y sistemas semafóricos que no siempre responden a las condiciones del tráfico. Vale destacar que el parque automotor está compuesto mayoritariamente por motocicletas. De los 21 millones de unidades que, según el dirigente gremial, circulan en el país, 14 millones son motos y siete millones son vehículos. Este año podrían venderse 1,3 millones de motos. Quijano también destaca que en Colombia se venden más de tres vehículos usados por cada carro nuevo. La relación refleja el tamaño del parque de segunda mano y la dificultad de muchas familias para acceder a un vehículo nuevo. En este contexto, considera que los carros más antiguos deberían ser objeto de programas de chatarrización. Quijano sostiene que los vehículos con 40 o 50 años pueden representar riesgos por sus fallas, la falta de ayudas de seguridad y sus mayores niveles de contaminación. Para el gremio, modernizar el parque permitiría atender los desafíos de seguridad, ambiente y movilidad, mientras el mercado mantiene hoy el impulso de las ventas.

Nuevo mapa del sector

En línea con las consideraciones de Aconauto, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia estima que la actividad no solo ha recuperado dinamismo, sino que también está experimentando una profunda transformación en términos de precios, competencia, tecnologías y oferta.

Para el grupo de analistas que encabeza Laura Clavijo, uno de los principales determinantes es el comportamiento de la tasa de cambio. La apreciación del peso colombiano, con una TRM promedio cercana a $3.500, redujo de manera importante el costo en pesos de los vehículos, autopartes e insumos importados. Este comportamiento generó un mayor margen financiero para ensambladores e importadores, quienes pudieron trasladar parte de ese beneficio al mercado mediante una mayor contención de precios, descuentos y condiciones comerciales más favorables para los compradores.

El efecto de la tasa de cambio, por tanto, no se limitó al costo de los vehículos importados. También contribuyó a mejorar las condiciones de comercialización de un sector con una elevada exposición a componentes y bienes provenientes del exterior. Otro de los cambios más relevantes está relacionado con la recomposición de la oferta. Clavijo destaca la entrada y expansión de nuevos competidores, especialmente de origen chino, que duplicaron sus ventas y alcanzaron una participación de 17,6% del mercado. A esta tendencia se sumó la fuerte irrupción de Tesla, que alcanzó 6,6% de participación. En conjunto, las nuevas marcas concentraron 24,1% de las ventas, es decir, prácticamente uno de cada cuatro vehículos comercializados en Colombia.

Para Bancolombia, esta transformación amplió las alternativas disponibles para los consumidores y elevó la presión competitiva entre las marcas, en un escenario en el que precio, tecnología y condiciones comerciales adquieren mayor importancia para definir la decisión de compra.

Se pierden 153 horas al año

La congestión vehicular en Medellín se profundiza y de acuerdo con el TomTom Traffic Index, el nivel promedio de congestión en la ciudad llegó a 66,9% en 2025, un aumento de 3,4 puntos porcentuales frente a 2024, mientras los tiempos de desplazamiento y las horas perdidas en embotellamientos también aumentaron. El deterioro de la movilidad se refleja en los recorridos cotidianos. Para completar un trayecto de 10 kilómetros, los conductores necesitaron en promedio 28 minutos y 59 segundos. A esto se suma una velocidad promedio en horas pico de 15,9 kilómetros por hora. El comportamiento de la movilidad observa una diferencia marcada entre las horas pico de la mañana y la tarde. El periodo más crítico se concentra entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., con el mayor nivel de congestión alrededor de las 5:00 p. m. En esta franja, el nivel promedio de congestión alcanzó 139,2% y la velocidad media cayó a 13,9 km/h. Así, recorrer 10 kilómetros tomó en promedio 43 minutos y 10 segundos. En la mañana, los desplazamientos también se ralentizan. La hora pico de la mañana se concentra principalmente entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m.. En ese periodo, la congestión alcanzó un promedio de 80,7% y la velocidad fue de 19,1 km/h.

Para recorrer 10 kilómetros durante estas horas, los conductores tardaron en promedio 31 minutos y 25 segundos. La diferencia entre ambas franjas evidencia que el regreso a casa representa el principal desafío de movilidad para quienes se desplazan por la ciudad durante los días laborales. El impacto de la congestión también puede medirse en tiempo perdido. Según el índice, en 2025, los conductores de Medellín pasaron en promedio 153 horas al año atrapados en el tráfico durante las horas pico. Esa cifra equivale a 6 días y 9 horas. Frente a 2024, el tiempo perdido aumentó en 15 horas y 20 minutos, lo que muestra que el incremento de la congestión no solo se refleja en los indicadores porcentuales, sino también en el tiempo que los ciudadanos deben destinar a sus desplazamientos. Bloque de preguntas frecuentes