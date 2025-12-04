x

Movilidad eléctrica gana terreno: el 71% de los conductores de vehículos eléctricos volvería a elegirlos, según estudio

La confianza en los vehículos eléctricos sigue creciendo: un estudio de Boston Consulting Group revela que más de siete de cada diez propietarios planean repetir su elección de auto eléctrico, mientras la digitalización y la innovación cambian la forma de comprar autos.

  • Propietarios de vehículos eléctricos muestran alta fidelidad: la mayoría volvería a elegir un vehículo eléctrico. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
hace 6 horas
bookmark

Cada vez más compradores de autos están dejando atrás su lealtad a marcas tradicionales y apostando por los vehículos eléctricos (VE). Según un estudio reciente de Boston Consulting Group (BCG), realizado junto a NielsenIQ-GfK, el 71% de los propietarios de vehículos eléctricos a batería (BEV) planea volver a elegir un VE en su próxima compra, un dato que refleja la confianza que ha ganado la electromovilidad y el interés por adoptar tecnologías sostenibles.

El informe también reveló que los autos chinos ganan terreno a nivel global, gracias a precios competitivos y tecnología avanzada. En Brasil, un 36% de los compradores estaría dispuesto a adquirir un vehículo chino, mientras que en Europa la cifra oscila entre el 10 y el 20%. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene más cauteloso, con solo un 7% de interés por estos modelos.

Por otro lado, la lealtad a las marcas tradicionales se ha debilitado: alrededor del 63% de los europeos está dispuesto a cambiar de marca. Esto evidencia que los fabricantes que logren cerrar la “brecha de confianza” en los VE y ofrecer innovaciones tecnológicas y experiencias de compra digitales estarán mejor posicionados para conquistar a la próxima generación de conductores.

Le puede interesar: Carros eléctricos hasta 60% más baratos que los Tesla impulsan boom del sector automotor

Transformación digital y hábitos de compra

La digitalización está redefiniendo la forma en que los consumidores compran autos. Más del 40% de los compradores menores de 45 años está dispuesto a adquirir un vehículo sin inspeccionarlo previamente, y las funciones digitales como actualizaciones remotas y conectividad con aplicaciones son cada vez más valoradas.

A pesar de la buena disposición hacia los VE, todavía hay segmentos reacios: en Europa, el 24% de los conductores asegura que nunca cambiaría a un BEV, y en Estados Unidos, ese porcentaje alcanza el 28%, concentrándose principalmente en personas mayores de 61 años. Esta resistencia demuestra que educar a los consumidores sobre carga, autonomía y beneficios de los VE sigue siendo clave para acelerar la adopción.

En definitiva, la combinación de innovación, sostenibilidad y experiencias digitales está marcando la pauta en la industria automotriz. Con un 71% de propietarios de VE dispuestos a repetir su elección, la electromovilidad consolida su posición como tendencia global, mientras los fabricantes deben seguir adaptándose a los nuevos hábitos de compra y a la creciente apertura hacia tecnologías extranjeras.

Lea más: El boom de los carros eléctricos reaviva el pulso por la falta de estaciones de carga en las carreteras de Colombia

