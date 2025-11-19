Los tours que marcan la tendencia en reservas este fin de año

Inicia la recta final del año y en el calendario aún quedan algunos días festivos, como los del 8 y 25 de diciembre.

Esta última fecha, 25 de diciembre será jueves, y puede convertirse en una excelente opción para organizar un fin de semana largo, si se solicita el viernes como día de vacaciones o como compensación.

De acuerdo con el más reciente reporte de Civitatis, para el pasado puente de noviembre Cartagena encabezó las preferencias de los viajeros. Un resultado esperado por la celebración del Día de la Independencia de la ciudad, evento que cada año congrega a turistas nacionales y extranjeros. En la segunda posición se ubicaron Medellín, seguida por Bogotá, San Andrés y Santa Marta.

Los planes turísticos decembrinos

Para el “puente de Velitas” Medellín está posicionada como la favorita, mientras que San Andrés y Cartagena completan los primeros lugares. Barranquilla y Bucaramanga ocupan el cuarto y quinto puesto, destinos que cada vez ganan mayor protagonismo entre las reservas de colombianos y visitantes internacionales. Para el festivo de Navidad, Cartagena vuelve a ocupar el primer lugar dentro del escalafón de Civitatis. Detrás aparecen Medellín, San Andrés y Santa Marta, y este año se suma Cali, impulsada por su tradicional feria, que atrae a miles de turistas cada diciembre.

Celebración con la familia

Para el puente de Velitas, 5 al 8 de diciembre, las reservas se centraron en experiencias para disfrutar en grupo o en familia. En Medellín, los viajeros eligieron el tour navideño en bicicleta eléctrica y las excursiones a Guatapé y Jardín, dos de los pueblos más visitados de Antioquia.

En San Andrés, los recorridos en chiva, tren turístico o buggy fueron los favoritos para recorrer la isla y disfrutar del paisaje caribeño. En Cartagena de Indias, los paseos en barco al atardecer y las fiestas caribeñas en barco encabezaron las reservas, perfectas para quienes buscan un ambiente festivo.

En Barranquilla, el tour privado al completo fue el más solicitado, con paradas en la Casa del Carnaval, el Malecón, iglesias y restaurantes típicos, una opción ideal para descubrir la esencia de la ciudad, que durante diciembre encanta con su brisa y su clima, un verdadero atractivo para visitantes y locales. En el caso de Bucaramanga, las actividades más reservadas son el tour por su centro histórico, donde se descubre su patrimonio monumental. Además de los recorridos de un día a pueblos cercanos como Girón, Barichara, Curití y San Gil.

La fiesta de Navidad

Durante el puente de Navidad, 24 al 28 de diciembre, las reservas reflejan la preferencia por planes que combinan descanso, cultura y tradición. En Cartagena de Indias, los tours por el centro histórico, Getsemaní y el Castillo de San Felipe, junto con el crucero con cena y las excursiones a Playa Blanca, fueron los favoritos para disfrutar una nochebuena diferente.