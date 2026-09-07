De la Espriella revive la idea del tren interoceánico que se habla desde los 90 para la reconstrucción del Chocó

Luego de la “Cumbre Empresarial por la Transformación del Chocó y la Reconstrucción de la Patria”, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio del denominado “Plan Marshall”, una estrategia que busca atender las principales necesidades del departamento después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. “No quiero 100 pequeñas iniciativas dispersas”, afirmó el mandatario, quien explicó que el propósito es concentrar esfuerzos para crear condiciones que permitan atraer inversión, mejorar la educación y los servicios y hacer realidad los proyectos de los chocoanos. De la Espriella también hizo un llamado al sector empresarial para aumentar su presencia en el departamento. Puede leer: Estas son las 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción de Chocó, anunciadas por De la Espriella “Vengan más, conozcan sus posibilidades, inviertan”, señaló el presidente, quien ofreció a los empresarios protección física y jurídica y los invitó a producir, generar empleo y convertirse en “socios y padrinos del Chocó”.

Malecón de Quibdó será una de las obras del plan

Uno de los acuerdos anunciados durante la cumbre empresarial es la construcción del Malecón de Quibdó, proyecto que el Gobierno plantea como una obra estratégica para transformar la capital del departamento. “No puede haber patria milagro sin que el Chocó tenga las condiciones que se merece”, afirmó De la Espriella al presentar los acuerdos alcanzados con los empresarios. Vea aquí: Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto Según el mandatario, el Malecón de Quibdó busca contribuir a la transformación urbana de la capital chocoana y potenciar su desarrollo económico y turístico. “Como resultado de la reunión se tomó la decisión de sacar adelante la construcción del Malecón de Quibdó, una obra estratégica para transformar la capital del Chocó y potenciar su desarrollo económico y turístico”, agregó.

Chocó tendrá un paquete de infraestructura por $1 billón

En materia de conectividad, el Gobierno anunció un paquete de obras por $1 billón, que contempla cinco grandes vías, un aeropuerto y proyectos para mejorar la conexión del Chocó con el resto del país. El anuncio fue realizado por el presidente junto con la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La inversión contempla específicamente cinco grandes corredores viales y el aeropuerto de Bahía Solano, con el objetivo de conectar al departamento con otras regiones de Colombia. De la Espriella explicó que las obras fueron agrupadas en un solo paquete de infraestructura. “Hemos unido un paquete de cinco grandes vías que le van a permitir al Chocó conectarse con el resto de departamentos de Colombia. De tal forma que se estructuró un solo paquete de $1 billón con estas obras de infraestructura vial, un aeropuerto”, señaló. La financiación también tendrá participación del sector privado. El 50% del paquete será financiado mediante obras por impuestos y el otro 50% con recursos aportados por los empresarios. Consulte: Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

Gobierno estudia un canal interoceánico en el Chocó

Entre los anuncios de mayor alcance del “Plan Marshall” está la intención del Gobierno de impulsar una conexión interoceánica en el Chocó, retomando una iniciativa que había avanzado durante la administración de Gustavo Petro. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que se estudiará la construcción de un ferrocarril entre el Urabá antioqueño y un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano, además de la posibilidad de desarrollar un “canal interoceánico en el Chocó”. Ambas alternativas buscan aprovechar la ubicación estratégica del departamento y facilitar el transporte de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico. El tren interoceánico es un megaproyecto que durante el Gobierno Petro avanzó en estudios de prefactibilidad y posteriormente entró en fase de factibilidad. MinTransporte confirmó que desde mayo hay listos los estudios de prefactibilidad de un tren entre Turbo y Juradó. Su alcance contempla un corredor ferroviario acompañado de infraestructura portuaria para conectar las dos costas colombianas. La iniciativa representa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos planteados para Colombia, no solo por la magnitud de las inversiones requeridas, sino también por los desafíos técnicos, ambientales y sociales que implicaría intervenir una zona con áreas protegidas y ecosistemas de alta sensibilidad. Inicialmente, el Gobierno Petro estimó que el tren interoceánico tendría un costo de $54,6 billones, cifra presentada por la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en un foro de la CAF en agosto de 2025. Sin embargo, el valor calculado aumentó con el avance de los estudios. Para 2026, la inversión total estimada en la prefactibilidad llegó a $92 billones. De ese monto, $67,4 billones corresponderían a inversión de capital, $1,29 billones a operación y mantenimiento y $24,3 billones a otros gastos asociados. Solo el corredor férreo tendría un costo estimado de $58,5 billones, mientras que la construcción de los dos puertos, uno en cada océano, alcanzaría $8,9 billones. Además del reto financiero, la obra enfrenta desafíos por las condiciones geográficas y ambientales del territorio, particularmente en zonas sensibles del Chocó y áreas cercanas al Darién y al Parque Nacional Natural Los Katíos. Cabe aclarar que la idea de un tren interoceánico se concretó en el gobierno de Ernesto Samper, cuando se retomaron los análisis para una conexión interoceánica. Luego, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos reaparecieron iniciativas para un corredor logístico por Urabá y el Chocó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: