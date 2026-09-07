De la Espriella revive la idea del tren interoceánico que se habla desde los 90 para la reconstrucción del Chocó

Luego de la “Cumbre Empresarial por la Transformación del Chocó y la Reconstrucción de la Patria”, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio del denominado “Plan Marshall”, una estrategia que busca atender las principales necesidades del departamento después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
“No quiero 100 pequeñas iniciativas dispersas”, afirmó el mandatario, quien explicó que el propósito es concentrar esfuerzos para crear condiciones que permitan atraer inversión, mejorar la educación y los servicios y hacer realidad los proyectos de los chocoanos.
De la Espriella también hizo un llamado al sector empresarial para aumentar su presencia en el departamento.
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“Vengan más, conozcan sus posibilidades, inviertan”, señaló el presidente, quien ofreció a los empresarios protección física y jurídica y los invitó a producir, generar empleo y convertirse en “socios y padrinos del Chocó”.