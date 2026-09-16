Estos trabajadores tradicionales serían los grandes beneficiados por boom de la IA, según CEO de Nvidia

La inteligencia artificial podría estar abriendo oportunidades laborales lejos de las oficinas y los computadores. Electricistas, plomeros, trabajadores de la construcción y siderúrgicos serían algunos de los oficios que ganarían protagonismo a medida que las empresas levanten la infraestructura necesaria para sostener la expansión de esta tecnología.
Y es que la apuesta por la IA no se limita a desarrollar modelos capaces de procesar información o generar contenido. Detrás de cada sistema hay centros de datos, redes eléctricas, fábricas de semiconductores, equipos de refrigeración y grandes instalaciones que deben ser construidas y operadas.
Ese escenario llevó a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, a poner el foco sobre trabajadores que normalmente no aparecen entre los perfiles asociados con la revolución tecnológica.
Durante una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, Huang señaló que la expansión de la inteligencia artificial demandará una gran cantidad de mano de obra especializada. Posteriormente, en una entrevista con Channel 4 News, insistió en que los oficios técnicos tendrán un papel cada vez más importante.
“Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos”, afirmó.
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