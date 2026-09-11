Tras salvarse de la quiebra, Tostao’ fortalece su operación con más de 300 tiendas y 1.700 empleados

Tras completar un proceso de reorganización empresarial, BBI Colombia S.A.S. (Tostao’), compañía perteneciente al Grupo Colpatria, se prepara para una nueva etapa de crecimiento sostenible.
La empresa opera actualmente una red de más de 300 tiendas distribuidas en 15 departamentos y cerca de 40 ciudades del país.
Este modelo se apoya en una estructura operativa liviana y eficiente, con la que la compañía busca mantener una operación autosostenible y avanzar en su consolidación empresarial.
El principal soporte de la operación está en su planta industrial de panadería ultracongelada ubicada en Tocancipá, Cundinamarca.
La instalación cuenta con una infraestructura de 18.000 metros cuadrados y equipos de alta eficiencia energética. Su capacidad instalada alcanza las 1.200 toneladas mensuales, equivalentes a un promedio de 40 toneladas diarias.
Esta capacidad le permite atender la demanda de las tiendas y, al mismo tiempo, ampliar el desarrollo del canal mayorista, que actualmente cuenta con 140 referencias de productos.
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Tatiana Mejía, CEO de Tostao’, mencionó en un comunicado que la planta de Tocancipá es la base operativa de la compañía en Colombia y destacó que la tecnología instalada y el modelo de bajo costo permiten generar eficiencias para mantener una oferta accesible sin comprometer los estándares de calidad.
“La continuidad en el proceso de reorganización confirma la estabilidad del negocio”, agregó la ejecutiva.