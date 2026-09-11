Tras salvarse de la quiebra, Tostao’ fortalece su operación con más de 300 tiendas y 1.700 empleados

Tras completar un proceso de reorganización empresarial, BBI Colombia S.A.S. (Tostao’), compañía perteneciente al Grupo Colpatria, se prepara para una nueva etapa de crecimiento sostenible. La empresa opera actualmente una red de más de 300 tiendas distribuidas en 15 departamentos y cerca de 40 ciudades del país. Este modelo se apoya en una estructura operativa liviana y eficiente, con la que la compañía busca mantener una operación autosostenible y avanzar en su consolidación empresarial. El principal soporte de la operación está en su planta industrial de panadería ultracongelada ubicada en Tocancipá, Cundinamarca. La instalación cuenta con una infraestructura de 18.000 metros cuadrados y equipos de alta eficiencia energética. Su capacidad instalada alcanza las 1.200 toneladas mensuales, equivalentes a un promedio de 40 toneladas diarias. Esta capacidad le permite atender la demanda de las tiendas y, al mismo tiempo, ampliar el desarrollo del canal mayorista, que actualmente cuenta con 140 referencias de productos. Entérese: La Andi eligió nueva Mesa Directiva y mantiene a Bruce Mac Master como presidente del gremio Tatiana Mejía, CEO de Tostao’, mencionó en un comunicado que la planta de Tocancipá es la base operativa de la compañía en Colombia y destacó que la tecnología instalada y el modelo de bajo costo permiten generar eficiencias para mantener una oferta accesible sin comprometer los estándares de calidad. “La continuidad en el proceso de reorganización confirma la estabilidad del negocio”, agregó la ejecutiva.

Compra $7.000 millones mensuales en materias primas

La operación también tiene un impacto sobre la cadena de abastecimiento local. Tostao’ destina cerca de $7.000 millones mensuales a la compra de materias primas y productos comercializados por más de 120 proveedores nacionales. La compañía asegura que el 100% de sus materias primas proviene de proveedores colombianos. Entre estos insumos están productos como la harina y el queso campesino. De esta manera, la empresa sostiene su operación mediante una red de abastecimiento local que acompaña el crecimiento de sus tiendas y de su planta industrial. Le puede gustar: “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo, nada me llevo”: el conmovedor gesto de Arturo Calle con María Consuelo Córdoba En materia laboral, la compañía cuenta con cerca de 1.700 colaboradores directos. La participación femenina es uno de los indicadores destacados por la organización. Las mujeres representan el 80% de la fuerza operativa y ocupan el 45% de los cargos directivos. La gestión del talento también contempla programas de inclusión dirigidos a personas con discapacidad. A esto se suma la formación del personal operativo y administrativo en herramientas tecnológicas, entre ellas soluciones relacionadas con Inteligencia Artificial.

Productos nuevos

La compañía también está utilizando la flexibilidad de su planta y las herramientas tecnológicas para responder a nuevas tendencias de consumo. Entre sus novedades está el lanzamiento de un pan baguette tradicional elaborado con masa madre. Tostao’ también ha fortalecido su oferta mediante alianzas con compañías globales. Una de ellas es Red Bull, con la que desarrolló bebidas exclusivas.

La planta de panadería ultracongelada de Tostao’ en Tocancipá tiene 18.000 metros cuadrados y una capacidad instalada de 1.200 toneladas mensuales. foto Cortesía.

La estrategia busca ampliar y diferenciar el portafolio sin apartarse de la propuesta de democratización del consumo que caracteriza a la marca. En materia ambiental, BBI Colombia presentó su primer Informe de Sostenibilidad elaborado bajo el estándar internacional GRI.

Entre los resultados reportados está el aprovechamiento de más de 400 toneladas de borra de café para aplicaciones agrícolas. La compañía también gestionó 350 toneladas de material reciclable y participó en la siembra de más de 2.000 árboles. Estas acciones fueron desarrolladas en conjunto con autoridades ambientales y proveedores locales, como parte de la estrategia de sostenibilidad de la organización. Hay que recordar que en mayo del año pasado, la Superintendencia de Sociedades confirmó la aprobación de la reforma al acuerdo de reorganización de Tostao. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este proceso representó un salvavidas para una compañía que, desde 2021, enfrentó un complejo escenario financiero tras haber acumulado deudas por $148.000 millones. Consulte: Celsia reporta normalización del servicio eléctrico tras terremoto Bloque de preguntas y respuestas: