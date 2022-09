Quizás, su gesto que se torna parco por momentos, oculta una historia de superación que no todos conocen y que arrancó desde una etapa muy temprana de su vida.

La idea de negocio

Se enamoró de los computadores cuando era muy niño, infortunadamente en su casa no había manera de comprar uno de esos aparatos.

Un día cualquiera, se puso a pensar cómo podría conseguir dinero si comprara un PC. Entonces, se le ocurrió ofrecer un servicio básico: pasar trabajos universitarios del papel a la formatos digitales.

Sin tener aún el computador, pegó avisos por el vecindario convocando clientes. Y de un momento a otro, empezaron a tocar la puerta de su casa preguntando el valor de esas transcripciones.

“Cuando la gente llegaba, me tocaba decir que quien hacía el trabajo era mi mamá, porque yo estaba pequeño y no me iban a creer que era yo el encargado”, relató.

Como no tenía la herramienta para digitalizar los documentos, se zafaba de la situación diciendo que tenía pedidos acumulados hasta por dos meses.

Aunque no era empresario, se había comportado como uno, y solo estaba haciendo pruebas de mercado con el ánimo de tantear qué tan bien le iría si montara ese negocio.