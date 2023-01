Y agregó, “es importante señalar, durante el 2022 se han logrado más de 35.000 reconocimientos de licencias de maternidad y paternidad para padres, lo que significa una tranquilidad para las familias cuando ocurren los nacimientos”.

Frente a las incapacidades, el mayor porcentaje fue causado por enfermedad de origen común, con un 90% de los casos, seguido por los accidentes de tránsito con un 5%, mientras que un 2% tuvieron origen en accidentes laborales.

Del análisis de estos casos, Nueva EPS detalló las 5 principales causas de incapacidad de origen común que observó entre sus afiliados.

Es así como se contabilizaron 57.778 casos de rinofaringitis aguda (resfriado común); 45.196 de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso; 42.702 de lumbago no especificado; 39.047 de covid-19 o virus no identificado; y 23.121 por infección viral, no especificada.

De acuerdo con ese listado, una de las causas más frecuentes correspondió al resfriado común, asociada principalmente a los cambios bruscos de clima, por lo cual los médicos tratantes definieron reposo en casa, cuando la evolución va siendo favorable.

La segunda de las causas relacionadas, tiene que ver con gastroenteritis de origen infeccioso, las cuales obedecen esencialmente a la manipulación de alimentos, mal estado de los mismos en algunas ocasiones, entre otras más. Esta causa se incrementa en las fechas de celebración como Navidad y fin de año, por lo que termina siendo motivo de consulta y posterior incapacidad médica.