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La Robotina de la vida real ya existe: así alquilan robots para limpiar casas por US$30 en EE. UU.

Tau Robotics lanzó en San Francisco un servicio de limpieza doméstica con robots humanoides supervisados por humanos y tarifas de acceso para clientes seleccionados.

  • Tau Robotics comenzó a ofrecer en San Francisco un servicio de limpieza de hogares y oficinas mediante robots humanoides supervisados de forma remota. FOTO TAU ROBOTICS Y REDES SOCIALES
    Tau Robotics comenzó a ofrecer en San Francisco un servicio de limpieza de hogares y oficinas mediante robots humanoides supervisados de forma remota. FOTO TAU ROBOTICS Y REDES SOCIALES
  • Los robots de Tau Robotics utilizan inteligencia artificial, cámaras y pinzas, pero todavía requieren operadores humanos para controlar sus tareas. foto Tau Robotics
    Los robots de Tau Robotics utilizan inteligencia artificial, cámaras y pinzas, pero todavía requieren operadores humanos para controlar sus tareas. foto Tau Robotics
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Lo que alguna vez parecía una fantasía de Los Supersónicos ya comienza a convertirse en realidad. Robotina, la recordada empleada doméstica de la familia futurista, ahora tiene una versión en el mundo real: robots humanoides que limpian casas en San Francisco por US$30 la hora.

La idea fue materializada por Tau Robotics, una empresa que comenzó a ofrecer este servicio de limpieza en San Francisco, California.

La iniciativa funciona actualmente como un programa piloto y busca extenderse posteriormente a otras ciudades de Estados Unidos y a mercados internacionales. Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida de manera positiva por trabajadoras domésticas.

El servicio opera mediante una lista de espera a la que los residentes pueden acceder únicamente por invitación. Una vez seleccionado, el cliente paga 30 dólares por una visita de una hora.

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El robot es llevado hasta el domicilio por personal de la compañía. Desde las instalaciones de Tau Robotics, un operador capacitado controla la máquina de manera remota y en tiempo real, mientras la inteligencia artificial ayuda con funciones como el equilibrio y el manejo de los motores.

La supervisión humana también permite intervenir cuando el robot queda atascado durante alguna tarea. Además, el cliente puede establecer a qué lugares de la vivienda tiene permitido ingresar la máquina y cuáles están restringidos.

Los operadores utilizan gafas de realidad virtual para observar a través del robot el espacio donde se desarrolla la limpieza y supervisar que el trabajo se realice de la mejor manera.

Los robots de Tau Robotics utilizan inteligencia artificial, cámaras y pinzas, pero todavía requieren operadores humanos para controlar sus tareas. foto Tau Robotics
Los robots de Tau Robotics utilizan inteligencia artificial, cámaras y pinzas, pero todavía requieren operadores humanos para controlar sus tareas. foto Tau Robotics

Las tareas que hacen los robots

Las máquinas pueden aspirar pisos, limpiar superficies, vaciar contenedores de basura y retirar objetos desordenados de los espacios donde trabajan.

La compañía también cuenta con versiones especializadas de sus robots. Chelsea está destinada a cocinas y baños y utiliza productos no tóxicos; Elon puede aprender la ubicación de objetos a partir de visitas repetidas, mientras que Tony está diseñado para realizar limpiezas más profundas.

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Los robots utilizan hardware de Unitree, acompañado por cámaras, pinzas y tecnología de cómputo desarrollada por Tau Robotics.

A pesar de incorporar inteligencia artificial, las máquinas todavía requieren supervisión humana durante las jornadas de limpieza. Cada robot tiene un costo de 50.000 dólares en su desarrollo.

La historia de Tau Robotics

Tau Robotics fue fundada en 2024 por Alexander Koch y Cornelia Weinzierl, expertos en ingeniería de software y robótica que inicialmente concentraron su trabajo en experimentos con brazos robóticos.

A finales de julio de 2026, la compañía lanzó públicamente su servicio de limpieza con robots humanoides en San Francisco. Según Alex Koch, CEO y cofundador de Tau Robotics, la empresa comenzó a ofrecer el servicio.

La compañía tiene su sede en San Francisco y desarrolla robots humanoides destinados a realizar tareas domésticas en hogares reales de la ciudad.

La startup describe su misión como enseñar a los robots a realizar trabajos que las personas no extrañan hacer, especialmente tareas domésticas consideradas tediosas, como lavar platos.

En su página, la compañía señala que sus robots son desplegados en hogares reales de San Francisco y que reciben retroalimentación durante la misma semana.

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Tau Robotics también se define como un equipo enfocado en San Francisco, con una estructura compacta y sin múltiples capas jerárquicas. Según la información suministrada por la empresa, los mismos ingenieros que construyen los sistemas participan en las decisiones sobre su diseño y arquitectura.

El trabajo de la compañía es 100 % presencial en sus oficinas de San Francisco, una modalidad que atribuye a la necesidad de estar cerca de los robots que desarrolla.

¿El robot reemplaza completamente a una persona?

Por ahora, no. Aunque el robot incorpora inteligencia artificial y puede ejecutar diferentes labores domésticas, el funcionamiento del servicio todavía depende de un operador humano que controla la máquina de manera remota.

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La combinación entre robótica, inteligencia artificial y supervisión humana busca llevar estas máquinas a espacios cotidianos, una imagen que recuerda a Robotina, la empleada robótica de la familia Supersónico en la clásica serie animada Los Supersónicos, popularizada en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990.

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