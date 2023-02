En el primer panel del Gran Foro de Perspectivas Económicas 2023, realizado en Bogotá por El Colombiano y Valora Analitik, estuvieron Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y Ángela Hurtado, senior country officer de JP Morgan, en una conversación sobre las perspectivas globales. El espacio estuvo moderado por la exministra María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture.

“A mí me hubiera gustado estar en un periodo de tasas bajas de interés. Sé que está es una subida muy fuerte”, fue la frase con la que inició su intervención el gerente del Emisor.

En su explicación detalló que el año pasado Colombia tuvo una tasa de crecimiento de 7,5%, tan alto que solo fue superado por Guyana y Arabia Saudita.

“Ese crecimiento tenía que ser menor, porque era un año en el que todas las economías estaban reduciendo su crecimiento y Colombia no tiene esa capacidad de mantener el crecimiento, porque no logramos producir al ritmo de la demanda. Las presiones internacionales se transmitieron muy rápido y son muy difíciles de manejar”, estimó Villar.

Además, explicó que en los últimos dos años crecieron las importaciones al orden del 40%, mientras aumentaba la necesidad de endeudamiento en dólares. Durante dicho periodo todos los países tuvieron un ajuste en el déficit fiscal que había crecido en pandemia, pero en Colombia no ocurrió.

“Hay que controlar la inflación para que las tasas vuelvan a bajar, para volver a promover la inversión y el gasto”, sentenció Villar.

Por su parte, Mac Master insistió en que no está muy claro cómo el aumento de las tasas de interés puede afectar una inflación que es de oferta y no de demanda. “No podremos saber cómo estaría la inflación si no se hubiera aumentado la tasa de interés. ¿Podríamos estar igual? Es posible”, anotó.