“Hemos notado que se crean muchas más instancias pero todas dependiendo del gobierno nacional, en un país es tan diverso como el nuestro”, dijo Tavera, quien explicó que el único plan descentralizado es para el Pacífico, y las demás regiones brillan por su ausencia.

A su turno, Zapata aseguró que “llevamos años haciendo esfuerzos porque no nos piensen solo desde Bogotá, porque también tenemos a La Guajira, a Amazonas, a Vichada. Tenemos unas capitales que no son grandes ciudades: Leticia, Puerto Inírida, Riohacha. Y no nos estamos viendo representados en el Plan de Desarrollo”.