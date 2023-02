¿Qué tiene que ver todo esto con Colombia? Hay una relación estrecha entre la política monetaria de EE. UU. y un tema tan sensible como el precio del dólar, que ahora podría mostrar una ligera corrección a la baja. No obstante, en el flanco nacional, se avecinan reformas que pueden presionar la cotización hacia arriba.

Mensajes de tranquilidad

Gregorio Gandini, analista financiero, destacó que el comunicado emitido por la Fed dejó una lectura relevante: “El cambio de tono al hablar de la inflación, ya no se habla de los elevados precios al consumidor, sino de precios que siguen altos pero que ya se nota que van cediendo”.

De otro lado, Jerome Powell, presidente de ese banco central, no cerró la puerta a aplicar nuevos incrementos durante las próximas reuniones de este año.

No obstante, a juicio de Germán Verdugo, analista financiero, “eso no quiere decir que sean alzas continuas, puede haber pausas entre cada una y eso cambia el panorama con respecto 2022, cuando las subidas llegaban una tras otra. Además, no serían tan agresivas”, lo que se debería traducirse en una bajada del dólar, aunque concuerda en que las presiones internas pueden debilitar al peso colombiano