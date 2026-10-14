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Salas VIP, millas y cupos millonarios: ¿cuánto debe ganar para tener una tarjeta de crédito premium?

Las tarjetas premium buscan atraer a clientes que quieren aprovechar beneficios de viaje, seguros, recompensas y servicios exclusivos. Pero elegir una no depende solo del cupo disponible: también hay que revisar los ingresos exigidos, las condiciones de aprobación, la cuota de manejo y el uso real que se les dará a las ventajas ofrecidas.

  • Las tarjetas de crédito premium ofrecen beneficios como acceso a salas VIP, millas y seguros de viaje, pero exigen cumplir las condiciones de ingresos y capacidad de pago de cada entidad financiera. FOTO MAGNIFIC
    Las tarjetas de crédito premium ofrecen beneficios como acceso a salas VIP, millas y seguros de viaje, pero exigen cumplir las condiciones de ingresos y capacidad de pago de cada entidad financiera. FOTO MAGNIFIC
  • Bancolombia, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente cuentan con tarjetas de crédito de categorías superiores, cuyos cupos, cuotas de manejo y requisitos varían según el producto. FOTO EL COLOMBIANO
    Bancolombia, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente cuentan con tarjetas de crédito de categorías superiores, cuyos cupos, cuotas de manejo y requisitos varían según el producto. FOTO EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 2 horas
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Las tarjetas de crédito premium ofrecen beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje, acumulación de puntos y millas, grandes descuentos, experiencias exclusivas y amplios cupos.

Para acceder a estos productos se deben tener en cuenta las condiciones del banco y la evaluación financiera que hace la entidad del solicitante, y si cumple con el perfil, la tarea está en elegir la mejor de acuerdo con el uso que haga de los beneficios ofrecidos.

En Colombia, las entidades financieras ofrecen alternativas de las grandes franquicias como Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum, entre otras categorías dirigidas a clientes que buscan cupos más altos y servicios adicionales.

Al revisar cómo está la oferta de estos plásticos, se encontró que Bancolombia ofrece tarjetas como Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum con cupos desde $15 millones hasta $300 millones.

Para acceder a estos productos es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad; entre ellos está tener ingresos superiores o iguales a $5 millones mensuales, dependiendo de la tarjeta, pero por la edad el rango es amplio, desde 18 hasta 84 años.

El banco también ofrece la Platinum Card en metal, con cupos desde $15 millones hasta $500 millones. Para acceder a este producto, el solicitante debe ser cliente preferencial.

Davivienda explicó que emite tarjetas de crédito para su segmento premium o afluente a clientes con salarios superiores a $20 millones mensuales.

Además de los ingresos, evalúa el historial y comportamiento crediticio, los hábitos de pago y la vinculación del cliente con otros productos financieros.

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¿Qué tarjeta le conviene según los ingresos?

Bancolombia, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente cuentan con tarjetas de crédito de categorías superiores, cuyos cupos, cuotas de manejo y requisitos varían según el producto. FOTO EL COLOMBIANO
Bancolombia, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente cuentan con tarjetas de crédito de categorías superiores, cuyos cupos, cuotas de manejo y requisitos varían según el producto. FOTO EL COLOMBIANO

La decisión de elegir una tarjeta de crédito premium depende de factores como el nivel de ingresos, el perfil financiero, el estilo de vida y los beneficios que mejor se ajusten a las necesidades de cada persona.

Davivienda ofrece tarjetas Black o Signature para personas con ingresos mensuales de $20 millones o más, con beneficios para viajes y estilo de vida, además de una línea afluente más exclusiva.

Bancolombia lo otorga para quienes tienen ingresos desde $5 millones para su Mastercard Black, mientras que Bbva y Banco de Occidente evalúan cada solicitud según el perfil del cliente.

Es importante aclarar que no es estrictamente necesario tener esos ingresos mensuales, pues también se tienen en cuenta factores como el historial crediticio, el puntaje en Datacrédito, el cupo de endeudamiento y el uso que le ha dado a tarjetas de crédito en el pasado.

Antes de solicitar una de estas tarjetas, es importante comparar los requisitos que tiene cada banco, evaluar si se aprovecharán beneficios que ofrece cada una, como las salas VIP, los seguros de viaje, las millas y verificar que la cuota de manejo sea sostenible para el presupuesto.

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¿Qué cupos ofrecen las tarjetas premium?

BBVA ofrece la Mastercard Black con cupos de $20 millones a $999 millones, mientras que Banco de Occidente tiene la Credencial Mastercard Black, con cupos de $25 millones a $49 millones, y la Visa Infinite, desde $50 millones.

La aprobación depende de los requisitos de cada entidad y del perfil financiero del solicitante, incluidos sus ingresos, capacidad de pago y hábitos de consumo. Según Banco de Occidente, es importante contar con ingresos estables, capacidad de pago y hábitos de consumo que permitan aprovechar los beneficios.

¿Cuánto cuesta mantener una tarjeta premium?

La cuota de manejo es otro factor que debe entrar en la comparación. Aunque algunos productos ofrecen periodos de exoneración que van entre cinco y seis meses o no la cobran, las condiciones cambian según el banco y la tarjeta.

En Bancolombia, la cuota de manejo, por ejemplo, para Visa Infinite es de $50.960 mensuales después de cinco meses de exoneración por solicitud en línea. Si se mantiene ese valor durante 12 meses, el anual sería de $611.520. Para la Platinum Card en metal, la cuota es de $115.500 mensuales, equivalente a $1,38 millón al año si se mantiene durante 12 meses.

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¿Cuándo vale la pena tener una tarjeta premium?

Una tarjeta premium no siempre compensa sus costos, especialmente si no se aprovechan los beneficios, seguros o millas. Davivienda advierte que asumir el cupo como dinero disponible puede generar sobreendeudamiento, incluso si la aprobación depende del historial crediticio y la capacidad de pago.

Finalmente, Banco de Occidente recomendó comparar todas las tarifas y condiciones según los hábitos de consumo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto hay que ganar para tener una tarjeta de crédito premium en Colombia?
Depende del banco y del producto. Bancolombia contempla ingresos desde $5 millones mensuales para algunas de sus tarjetas premium, mientras que Davivienda señala que su segmento premium o afluente está dirigido a clientes con salarios superiores a $20 millones. La aprobación también depende de la evaluación financiera.
¿Qué bancos ofrecen tarjetas de crédito premium en Colombia?
Bancolombia, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente ofrecen alternativas de categorías superiores, entre ellas tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Bancolombia también cuenta con American Express Platinum y Platinum Card en metal.

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