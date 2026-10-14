Salas VIP, millas y cupos millonarios: ¿cuánto debe ganar para tener una tarjeta de crédito premium?

Las tarjetas de crédito premium ofrecen beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje, acumulación de puntos y millas, grandes descuentos, experiencias exclusivas y amplios cupos.

Para acceder a estos productos se deben tener en cuenta las condiciones del banco y la evaluación financiera que hace la entidad del solicitante, y si cumple con el perfil, la tarea está en elegir la mejor de acuerdo con el uso que haga de los beneficios ofrecidos.

En Colombia, las entidades financieras ofrecen alternativas de las grandes franquicias como Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum, entre otras categorías dirigidas a clientes que buscan cupos más altos y servicios adicionales.

Al revisar cómo está la oferta de estos plásticos, se encontró que Bancolombia ofrece tarjetas como Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum con cupos desde $15 millones hasta $300 millones.

Para acceder a estos productos es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad; entre ellos está tener ingresos superiores o iguales a $5 millones mensuales, dependiendo de la tarjeta, pero por la edad el rango es amplio, desde 18 hasta 84 años.

El banco también ofrece la Platinum Card en metal, con cupos desde $15 millones hasta $500 millones. Para acceder a este producto, el solicitante debe ser cliente preferencial.

Davivienda explicó que emite tarjetas de crédito para su segmento premium o afluente a clientes con salarios superiores a $20 millones mensuales.

Además de los ingresos, evalúa el historial y comportamiento crediticio, los hábitos de pago y la vinculación del cliente con otros productos financieros.

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