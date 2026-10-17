Solla enfrenta una “tormenta perfecta” por sobreoferta, El Niño y crisis portuaria

La industria de alimentos balanceados en Colombia atraviesa un año complejo por la combinación de varios factores que están afectando tanto a los productores de proteína animal como a las empresas que les suministran alimento.
La sobreoferta de pollo y cerdo, las dificultades para exportar tilapia, el fenómeno de El Niño, las demoras en los puertos y los daños ocasionados por el terremoto en el Valle del Cauca conforman lo que Mauricio Campillo, presidente de Solla, describe como una “tormenta perfecta”.