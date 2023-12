“Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”, comentó la jefe del gabinete, Gloria Inés Ramírez.

Alicia Cardiles, miembro de Sinaltrainal, aseguró que la empresa estaba obligando a sus operarias a “utilizar pañal desechable porque nos descuentan en los salarios la ida al baño. Eso nos está produciendo enfermedades a futuro (...) entonces por eso, no más violación a los derechos de las mujeres”.

“Le solicitamos a la ministra que investigue con mucho más rigor el tema aquí en la planta. Para eso la invitamos a que hable con nosotros, el sindicato mayoritario de la compañía. No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño, no sabemos de donde salió esa información que a todas luces es malintencionada y trata de perjudicar a una industria que emplea aproximadamente a 1.800 trabajadores cartageneros”, comunicó Sintramar.