Sindicato de trabajadores del Dane pide proteger independencia de la entidad tras salida de Ricardo Valencia

El sindicato de trabajadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Sintradane) anunció que llevará ante la Corte Constitucional sus reparos frente a las recientes decisiones adoptadas alrededor de la entidad, luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a su director, Ricardo Valencia, y designara en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado Nivia. En un comunicado a la opinión pública, la organización sindical señaló que “estos hechos plantean interrogantes jurídicos relevantes sobre la protección efectiva de la independencia técnica y profesional del Dane, reconocida expresamente por la Ley 2335 de 2023”. Y añadieron: “la coordinación administrativa del Gobierno no puede confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales. Las competencias presidenciales respecto de los departamentos administrativos deben coexistir con las garantías legales destinadas a preservar la independencia técnica del Dane y la confianza ciudadana en sus cifras”. Le puede interesar: De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas La controversia se produce después de que Valencia permaneciera cerca de tres semanas al frente de la entidad. La Presidencia informó que su salida estuvo relacionada, entre otros asuntos, con sus declaraciones sobre los indicadores correspondientes a julio de 2026. Según el Gobierno, el entonces director afirmó que no había encontrado anomalías sin que previamente se hubieran realizado auditorías profundas sobre la información recibida de la administración anterior.

También señaló que Valencia habría desconocido instrucciones contenidas en la Directiva Presidencial 001 sobre las comunicaciones de funcionarios del Ejecutivo. Sintradane, sin embargo, puso el foco en otro aspecto: los límites que deben existir entre la coordinación administrativa del Gobierno y la producción y divulgación de las estadísticas oficiales. La organización sindical sostuvo que la discusión debe analizarse en el contexto de las decisiones recientes sobre la comunicación pública de las cifras del Dane, las instrucciones impartidas a funcionarios sobre declaraciones y entrevistas, las discusiones alrededor de la difusión de información estadística y, finalmente, la declaratoria de insubsistencia de Valencia. Para el sindicato, ese conjunto de hechos plantea preguntas jurídicas sobre la protección efectiva de la independencia técnica de la entidad, una garantía que está contemplada en la Ley 2335 de 2023, norma que establece al Dane como autoridad técnica estadística de Colombia y señala que dirige la producción de información estadística con plena independencia técnica. La misma ley establece entre las funciones del Dane orientar, coordinar y regular la producción de estadísticas oficiales garantizando su independencia técnica, además de mantener esa independencia y evitar actuaciones contradictorias con los principios de la actividad estadística.

La discusión por las cifras y las comunicaciones

El Gobierno ha sostenido que la salida de Valencia no implica desconocer la independencia técnica del Dane. En su explicación sobre el relevo, la Presidencia señaló que esa independencia no significa que quien dirige un organismo técnico pueda asumir posiciones políticas o actuar por fuera de las directrices administrativas del Ejecutivo. La Casa de Nariño también planteó que la revisión de la información recibida de la administración anterior deberá continuar bajo la dirección de Juan Manuel Alvarado. Según el Gobierno, uno de los objetivos del nuevo director será adelantar una revisión rigurosa de los datos y comunicar sus resultados al país. Lea más: “No me llamó nadie de Presidencia a manifestar molestia”: exdirector del Dane Ricardo Valencia habla de su salida El episodio ocurre después de otras controversias alrededor de la divulgación de las estadísticas oficiales. Entre ellas estuvo la cancelación de una rueda de prensa relacionada con la presentación de las cifras de inflación, en medio del debate sobre las instrucciones de comunicación impartidas por el Ejecutivo. En ese escenario, el sindicato reconoció expresamente que el Presidente tiene competencias constitucionales en materia de nombramiento y separación de los directores de departamentos administrativos. Su planteamiento, según el comunicado, es que debe examinarse si el conjunto de decisiones recientes puede afectar las condiciones institucionales necesarias para garantizar la independencia de las estadísticas oficiales. Conozca también: Exdirectores del Dane recuerdan la ley que protege la independencia de la entidad y sus formas de dar las cifras

¿Qué pasará con el control constitucional?

El pronunciamiento de Sintradane se dará en el marco del control automático que corresponde a la Corte Constitucional sobre el Decreto Legislativo 1385 de 2026. El sindicato señaló que reconoce que una situación extraordinaria puede requerir medidas especiales para atender a la población, pero pidió que esas facultades se ejerzan respetando los límites constitucionales, la protección de datos y la reserva estadística. El gremio también puso sobre la mesa los principios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad que, según su posición jurídica, deben observarse en la aplicación de las medidas excepcionales. Mientras avanza esa discusión, Juan Manuel Alvarado asumió la dirección del DANE. El nuevo director es economista, tiene formación de posgrado en Economía y Estudios Latinoamericanos y ha ocupado cargos en la Alcaldía de Barranquilla, Fundesarrollo y Bancóldex, entre otras entidades. La Presidencia indicó que fue conocido por De la Espriella durante la organización de ayudas para las víctimas del terremoto de agosto. El relevo deja así abierto un debate institucional que trasciende el cambio de director: cómo debe articularse la dirección administrativa del Dane con la independencia técnica que la legislación reconoce a la entidad encargada de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales del país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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