“Yo hablaba con Javier Díaz, presidente de Analdex, y recordábamos que cuando nosotros negociamos los acuerdos comerciales en los años noventa y después se negoció el TLC con los Estados Unidos, había un ambiente muy favorable al comercio en el mundo y en los Estados Unidos. El chiste que teníamos malo, que no lo creía nadie, era que siquiera negociamos el TLC porque algún día qué tal que Estados Unidos se volviera proteccionista, como se volvió (en el mandato de Donald Trump). De manera que renegociar el TLC sería terriblemente una mala idea. Me contaba el doctor Díaz que México renegoció recientemente y lo que salió fue mucho peor que lo que había, porque Trump y los americanos no quieren el comercio”.

¿Por qué dijo ante los afiliados a Analdex en Antioquia que no son buenos tiempos para el comercio?

“Normalmente, cuando la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos sube tasas la economía mundial se resiente”.

La cotización del dólar ha alcanzado precios mayores a los $4.500, ¿cómo contenerlo?

“Lo primero es tener paciencia. Yo recuerdo el gobierno de Lula Da Silva en Brasil en el 2002, la tasa de cambio se disparó y luego volvió a bajar; a finales de la semana anterior vimos que dejó de subir. Lo segundo es que hay que generar confianza y el mensaje que está dando el dólar es que hay que tomar medidas rápidas que generen confianza a los inversionistas, al sector privado y no hay una fórmula mágica que no sea esa. Si las expectativas de tasa de cambio se disparan esta va a seguir para arriba y eso no es bueno para la economía, eso significa que hay desconfianza sobre la economía colombiana. Pero hay que considerar algo y es que todavía no ha habido una gran devaluación. Recordemos lo que pasó en el 2014 y en el 2015, cuando el precio del petróleo se vino abajo, la devaluación fue mucho más fuerte. De manera que todavía no hay grandes líos, pero hay que generar confianza, eso no solamente tiene que ver con lo cambiario, tiene que ver con una recomendación general que haría cualquier economista”.

El próximo Gobierno se declara partidario de importar menos, con el argumento de que el país tiene mucho potencial, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿concuerda?

“Los países no exportan mucho e importan poco. Los países comercian mucho o comercian poco. Eso quiere decir altas exportaciones e importaciones o pocas. Ante la idea de producir alimentos en Colombia a bajos precios, pues si lo logramos la clave sería exportarlos en vez de proteger. O sea, se necesita inversión en el campo, se necesita titularizar, se necesita tener un plan como lo que hizo Brasil, de mediano plazo, para crecer la agricultura donde estén nuestras ventajas comparativas. Lo que es absurdo es cerrar la economía, porque eso significaría más altos precios de los alimentos y de los bienes agrícolas”.

Ha cuestionado la protección para-arancelaria y la defensa que hace de esos instrumentos la Andi, ¿por qué?

“El presidente de la Andi, Bruce MacMaster ha dicho que en Colombia hay mucha protección para-arancelaria porque es protección a la salud, etcétera. Pero no, cuando uno compara con otros países del mundo, ve que Colombia tiene una protección para-arancelaria que es atípicamente alta, parecida a la de algunos países africanos”.

Usted dijo haber hecho una encuesta entre grandes multinacionales que en su momento dijeron que no les interesaba exportar desde Colombia, ¿que responderían hoy?

“Ese fue un trabajo que hice para el Ministerio de Comercio entre 2015 y 2016, donde hablamos con potenciales empresas ancla y hablamos con 30 o 35 multinacionales a las que les preguntamos qué necesitaban para exportar. Todas contestaron que no iban a exportar y la respuesta es que mientras haya protección arancelaria y para-arancelaria muy alta, las multinacionales no lo van a hacer. Y hoy tampoco lo van a hacer porque no ha bajado la protección arancelaria y para-arancelaria, es decir que estamos subsidiando a las multinacionales con un mercado local protegido”.