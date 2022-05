“Porque las empresas son las mayores pagadoras de impuestos en cualquier país. Y es que ¿qué es un impuesto? Un impuesto es que la utilidad que genera una empresa se comparte entre el Estado y los dueños de la empresa, esa utilidad que se llama impuesto se le entrega el Estado para que pueda cumplir con sus funciones: proveer de salud a quienes no pueden participar en el régimen contributivo; proveer subsidios para los servicios públicos, para la vivienda, e incluso subsidios de sobrevivencia como los subsidios solidarios, pero siempre insisto el origen de la riqueza está en la empresa. Si no hay empresas, no hay forma de dar subsidios, cuando alguien te dé algo siempre la pregunta debe ser quién lo pago. No hay nada gratis. ¿Quiénes pagan los subsidios? los que pagan los impuestos en Colombia”.

“Desde una institución como la Cámara de Comercio de Medellín, cuya misión es la competitividad regional, el desarrollo empresarial, la equidad y el bienestar social, el mensaje central es la importancia de la defensa de la empresa como motor del desarrollo y como elemento fundamental para la redistribución del ingreso. En el modelo de la seguridad social, en el de las pensiones, incluso en el de los subsidios de vivienda en Colombia, las empresas son fundamentales. Y eso no mirado únicamente desde el bienestar de los colaboradores, sino también, por supuesto del bienestar y la equidad social, para quienes no tienen empleo formal o incluso no pueden acceder a ningún salario”.

Hay, en el caso de Colombia, sectores fundamentales para la economía, como el minero-energético, y pareciera que las industrias minero-energéticas estuvieran en permanente contravía con el desarrollo medioambiental, entonces eso se ha acogido como un discurso político, los de la derecha creen en el sector y los de la izquierda no, y eso se supone que es en defensa del medio ambiente, yo, por el contrario, pienso que hay dos premisas básicas que en cualquier gobierno se tienen que proteger: el sector minero energético y el medio ambiente, que son una sola cosa, eso no se puede dividir. Entonces satanizar algún sector económico, en mi opinión, va directamente en contra de las empresas, porque no es posible producir ningún objeto si no hay energía y para las energías renovables son indispensables los metálicos y los minerales.

“Yo creo que más que duda frente a un candidato, porque yo creo que para todos los candidatos la empresa es fundamental, lo que hay es incertidumbre sobre la forma como el gobierno tiene que apoyar las empresas, porque no tengo duda de que todos los candidatos sin excepción quieren apoyar el bienestar de la ciudadanía, de lo que a mí sí me queda la duda es cuál es la forma de llegar a ese bienestar generando riqueza o evitando que se genere la riqueza.

Usted habla de la importancia de los impuestos que paga el empresariado, mientras que el candidato Gustavo Petro propone la disminución de impuestos a las empresas y en cambio gravar más a las personas ¿Cuál es su opinión?

“Es que lo primero que hay que definir es cuál es el punto en el que se gravan a las empresas para que la inversión siga siendo atractiva y competitiva, porque, si se gravan demasiado a las empresas, Colombia deja de ser un país competitivo; pero también hay que mirar cuál es el nivel de riqueza a partir del cual debe haber una redistribución. Evidentemente hay muchos países donde los niveles de riqueza per cápita son mayores en los que gravar a la persona natural es un camino más directo, pero eso no es comparable con la situación colombiana, ¿qué porcentaje de la población colombiana tiene la capacidad de pagar altos impuestos en un país donde hay un alto porcentaje de pobreza extrema?, ¿cuál es el porcentaje de los ciudadanos colombianos, personas naturales, que tienen una riqueza tan grande que le permitiera al Estado cumplir su función redistributiva? Yo no tengo la cifra, pero estadísticamente no me da en la cabeza, entonces yo creo que aunque la fórmula económica pareciera muy bonita, no estoy segura que las cifras den”.

¿Los empresarios están dispuestos a trabajar con quien quede como presidente?

“Yo creo una sociedad no puede una sociedad no puede partirse y decir camine señor Estado y yo camino por el otro lado. Yo no soy empresaria, yo represento una institución que apoya a los empresarios, pero no tengo duda de que lo que quiere un empresario es que el país salga adelante, no creo que vaya a dejar de trabajar por sacar adelante su empresa, pero se necesita que en la política pública la empresa como tal haga parte de los objetivos de desarrollo”.